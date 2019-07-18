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عبر زرع رقائق.. خطط للدمج بين الدماغ البشري والذكاء الاصطناعي

تسعى الشركة إلى القيام بعمليات زرع رقائق دماغية للتواصل مع الآلات
تسعى الشركة إلى القيام بعمليات زرع رقائق دماغية للتواصل مع الآلات
18/7/2019

كشف رجل الأعمال والمبتكر الأمريكي إيلون ماسك عن خطط لدمج الدماغ البشري مع الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع "نيورالينك ـ Neuralink".

وتسعى الشركة إلى القيام بعمليات زرع رقائق دماغية للتواصل مع الآلات.

التفاصيل:
  • إيلون ماسك قال إن الشركة الناشئة "نيورالينك" تهدف إلى غرس رقائق قابلة للتطوير لربط العقول البشرية بأجهزة الكمبيوتر.
  • الرقائق زرعت بالفعل في الفئران، وتخطط الشركة لاختبار ربط واجهة الدماغ والآلة على البشر في غضون عامين، بهدف الاندماج مع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيمكن البشر من مواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. 

  • تحدث ماسك ومدير المشروع عن إمكانية عمليات زرع الرقائق العصبية في تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من تلف أو إعاقات أخرى في الدماغ.
  • يخطط ماسك لبدء تجارب بشرية على نسخة أولية من مشروع "نيورالينك" تهدف إلى علاج إصابات الدماغ، مع نهاية العام المقبل.

خلفيات
  • أسس ماسك شركة "نيورالينك" عام 2017 ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، كما أنه يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتيسلا..
  • قامت شركة "نيورالينك" بجمع 66.27 مليون دولار من التمويل الاستثماري حتى الآن، وتقدر قيمة بدء التشغيل بمبلغ 509.3 مليون دولار.
  • قال ماكس هوداك رئيس "نيورالينك"، إن الشركة تسعى للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء التجارب السريرية على البشر بحلول 2020.
المصدر : الجزيرة مباشر
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