عبر زرع رقائق.. خطط للدمج بين الدماغ البشري والذكاء الاصطناعي

كشف رجل الأعمال والمبتكر الأمريكي إيلون ماسك عن خطط لدمج الدماغ البشري مع الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع "نيورالينك ـ Neuralink".

وتسعى الشركة إلى القيام بعمليات زرع رقائق دماغية للتواصل مع الآلات.

التفاصيل:

إيلون ماسك قال إن الشركة الناشئة "نيورالينك" تهدف إلى غرس رقائق قابلة للتطوير لربط العقول البشرية بأجهزة الكمبيوتر.

الرقائق زرعت بالفعل في الفئران، وتخطط الشركة لاختبار ربط واجهة الدماغ والآلة على البشر في غضون عامين، بهدف الاندماج مع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيمكن البشر من مواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحدث ماسك ومدير المشروع عن إمكانية عمليات زرع الرقائق العصبية في تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من تلف أو إعاقات أخرى في الدماغ.

يخطط ماسك لبدء تجارب بشرية على نسخة أولية من مشروع "نيورالينك" تهدف إلى علاج إصابات الدماغ، مع نهاية العام المقبل.

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