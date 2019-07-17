"صراع العروش" يتصدر ترشيحات جوائز إيمي

نال مسلسل الدراما الخيالي "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز) عددا قياسيا من الترشيحات لجوائز إيمي بلغ 32 ترشيحا.
التفاصيل
في المجمل حصلت شبكة (إتش.بي.أو) على 137 ترشيحا وهو رقم قياسي.
من بين هذه التشريحات جاء (غيم أوف ثرونز) في المقدمة بالترشح في فئة أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل في عمل درامي لكيت هارينغتون وأفضل ممثلة في عمل درامي لإيميليا كلارك وأفضل ممثلات في دور مساعد للينا هيدي وصوفي ترنر وميزي وليامز وجويندولين كريستي وأفضل ممثلين في دور مساعد لبيتر دينكلدج و نيكولاي كوستر والدو وألفي ألن.
رغم أن ترشيحات (جيم أوف ثرونز) كانت متوقعة رغم استياء محبي المسلسل من الحلقة الأخيرة التي عرضت في مايو/أيار الماضي، نالت شبكة (إتش.بي.أو) أيضا 19 ترشيحا لمسلسلها القصير (تشيرنوبل) الذي يروي وقائع الكارثة النووية التي حدثت في أوكرانيا عام 1986 والمساعي السوفيتية للتعتيم على ما حدث.
أكاديمية التلفزيون الأمريكية: ترشيحات الإيمي لهذا العام هي الأكبر من حيث عدد المرشحين الجدد في ثماني أعوام.
تتنافس تسعة مسلسلات جديدة على الجوائز الكبرى في فئتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي.
من بين هذه المسلسلات مسلسل "قتل إيف" (كيلينج إيف) من إنتاج شبكة (بي.بي.سي أمريكا) والذي نال أيضا ترشيحين لبطلتيه جودي كومر وساندرا أو، والمسلسل الكوميدي (فليباج) من إنتاج شركة أمازون والذي نال 11 ترشيحا بينها ترشيحات لمبتكرة المسلسل وبطلته فيبي والر بريدج والمسلسل الكوميدي "الدمية الروسية" (روشان دول) من إنتاج شركة نتفليكس الذي كتبته وقامت ببطولته ناتاشا ليون.
نالت شبكة نتفليكس 117 ترشيحا بقيادة مسلسل "عندما يروننا" (وين ذاي سي أس) للمخرجة والكاتبة آفا دوفارني الذي نال 16 ترشيحا وتدور قصته حول سجن خمسة مراهقين سود ظلما بتهمة الاغتصاب في نيويورك عام 1989.
مفاجئات
تجاهل نجمي السينما جوليا روبرتس وجورج كلوني في الترشيحات من أكبر مفاجئات الإيمي هذا العام.
لم تترشح روبرتس عن دورها في مسلسل (هومكامينج) بينما لم ينل كلوني ترشيحا عن مسلسله (كاتش 22).
لم ينل المسلسل الكوميدي الشهير (ذا بيج بانج ثيوري)، الذي انتهى عرضه في مايو أيار وكان أعلى مسلسل كوميدي من حيث نسب المشاهدة في تاريخ التلفزيون الأمريكي، أي ترشيحات في الفئات الكبرى.