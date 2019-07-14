ما مصير المتحف المصري بعد افتتاح المتحف الكبير؟

تساءل موقع ديلي بيست الأمريكي عن مصير المتحف المصري القديم بميدان التحرير وسط القاهرة مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في موقع قريب من الأهرامات المصرية الشهيرة.
أبرز ما جاء في تقرير الموقع:
- المتحف المصري القديم يمثل إحدى أيقونات وسط القاهرة منذ افتتاحه عام 1902، بمبناه العريق وموقعه المميز في ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية.
- المتحف صار الآن على مفترق طرق بعدما جرى بالفعل نقل عديد من أهم محتوياته إلى المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه العام المقبل بعد اكتمال بنائه بتكلفة بلغت مليار دولار.
- سيفقد المتحف القديم أكبر مميزاته، وهي مجموعة توت عنخ آمون الرائعة، وغالبية المومياوات، حيث ستنقل إلى المتحف المصري الكبير، الذي افتتح جزئيا عام 2017.
مصير المتحف القديم:
- يتساءل كثيرون عن مصير المتحف العريق بعد افتتاح المتحف الكبير، وهل هذا سيعني إعادة إحياء المتحف القديم أم أنه سيذهب طي النسيان؟!
- صباح عبد الرازق، مدير المتحف المصري القديم، قالت إنها متفائلة بشأن مستقبله، مؤكدة أنه سيحتفظ بالعديد من الآثار الفريدة، من بينها لوحة نارمر، التي يبلغ عمرها 5000 عام، وتمثال خفرع، باني الهرم الثاني بالجيزة، وغير ذلك.
- كريس ناونتون، عالم المصريات المشهور ومؤلف كتاب "البحث عن المقابر المفقودة في مصر" يقول إن المشكلة ليست في عدد الروائع التي ستظل في المتحف القديم، ولكن في إقناع الزوار بأن المتحف سيظل يستحق وقتهم المحدود، بعد نقل أبرز معروضاته إلى المتحف الكبير.
- ناونتون أعرب عن خشيته أيضا من أن يجري نسيان وسط المدينة بالكامل، مشيرا إلى أن وسط القاهرة يضم الكثير من الأشياء التي ينبغي على الزوار الذهاب إليها، مثل المتحف القبطي والقاهرة القديمة وحصن بابليون ومسجد ابن طولون، وغير ذلك.