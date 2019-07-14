ما مصير المتحف المصري بعد افتتاح المتحف الكبير؟

تساءل موقع ديلي بيست الأمريكي عن مصير المتحف المصري القديم بميدان التحرير وسط القاهرة مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في موقع قريب من الأهرامات المصرية الشهيرة.

أبرز ما جاء في تقرير الموقع:

المتحف المصري القديم يمثل إحدى أيقونات وسط القاهرة منذ افتتاحه عام 1902، بمبناه العريق وموقعه المميز في ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية.

المتحف صار الآن على مفترق طرق بعدما جرى بالفعل نقل عديد من أهم محتوياته إلى المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه العام المقبل بعد اكتمال بنائه بتكلفة بلغت مليار دولار.

سيفقد المتحف القديم أكبر مميزاته، وهي مجموعة توت عنخ آمون الرائعة، وغالبية المومياوات، حيث ستنقل إلى المتحف المصري الكبير، الذي افتتح جزئيا عام 2017.

مصير المتحف القديم: