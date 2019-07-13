هل يوجد ماء على سطح القمر؟ وماذا يعني ذلك؟

البحث عن الماء على سطح القمر من أهم الجهود التي تركز عليها مؤسسات أبحاث الفضاء التي تقول إن العثور على الماء على سطح القمر من شأنه أن يمثل دفعة هائلة لجهود استكشاف الفضاء.

ويقول علماء الفضاء إن العثور على مياه على سطح القمر سيعزز من جهود استكشاف الفضاء خارج نظامنا الشمسي ويمثل ثورة في أبحاث الفضاء.

كيف؟

يقول علماء إن العثور على مياه على سطح القمر سيعني عدم اضطرار بعثات الاستكشاف التي تنطلق من الأرض إلى حمل كميات كبيرة من الوقود من الأرض.

سيمكن لبعثات الاستكشاف التوقف في القمر للتزود بالوقود لاستكمال الرحلة إلى ما هو أبعد من القمر.

يمكن تحويل مياه القمر إلى وقود عبر تكسير ذرات المياه إلى أوكسجين وهيدروجين، وهما العنصران اللازمان لوقود الصواريخ.

يمكن بعد ذلك نقل الوقود إلى مستودع يوضع في المدار بحيث يمكن للسفن التي تحتاج إلى التزود بالوقود قبل الطيران إلى أبعد من ذلك في الفضاء الوصول إليه بسهولة.

ولكن رغم أن العلماء واثقون من وجود بعض الماء على سطح القمر، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن الوصول إليه بسهولة واستخدامه كوقود أم لا.

ما الجديد في هذا الصدد؟

تخطط ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القطب الجنوبي للقمر في عام 2024 ضمن مهمة أرتميس.

يعتقد العلماء أن الحفر الموجودة في قطبي القمر غنية بالجليد لأنها في الظل دائما، لكن العلماء ما زالوا لا يعرفون الكثير عن الجليد الذي قد يكون هناك.

تخطط وكالة ناسا لاكتشاف كمية الجليد الموجود على سطح القمر في السنوات القادمة، مع إطلاق مهام جديدة مثل مركبة الفضاء "لونار فلاش لايت" في عام 2020.

إذا عثر على الماء على سطح القمر وتمكنت ناسا من استخراجه، فمن المحتمل أن تسعى ناسا للبحث عن موارد في أجرام أخرى مثل المريخ، وهذا من شأنه أن يجعل المهام التي تتجه إلى الكوكب الأحمر أو تنطلق منه أسهل وأرخص.

ناسا ليست وحدها: