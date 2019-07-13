قلق واسع بعد موجة الحر التي تسببت في اندلاع حرائق في ألاسكا

تعد ألاسكا كبرى الولايات الأمريكية مساحةً، وتصل درجة الحرارة فيها بفصل الشتاء إلى -62 درجة مئوية، وتعد مدينة شتوية طول العام، وصيفية قصيرة باردة، وسجلت أعلى درجة مئوية في تاريخها ببعض مناطقها بـ 38 درجة مئوية عام 1915.