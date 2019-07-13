قلق واسع بعد موجة الحر التي تسببت في اندلاع حرائق في ألاسكا
13/7/2019
تصدرت موجة الحر الأخيرة في ولاية ألاسكا الأمريكية عناوين الصحف في الولايات المتحدة كما أثارت قلق المهتمين بالمناخ، فقد سجلت ألاسكا درجات حرارة أعلى خلال يونيو ويوليو.
التفاصيل:
سجلت درجة الحرارة في منطقة أنكوراج جنوبي ألاسكا مستوى قياسيا بلغ 90 درجة فهرنهايت (32.22 درجة مئوية) لأول مرة على الإطلاق.
درجات الحرارة والعواصف الرعدية الصيفية تسببت في حدوث حرائق أتت على مساحات شاسعة في أنحاء الولاية.
موجة الحر المستمرة هي جزء من اتجاه متسارع من ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل من شأنه أن يغير حياة سكان ألاسكا، الذين يعيش الكثير منهم في مجتمعات ريفية تعتمد على الغطاء الجليدي والثلجي في النقل والصيد.
رغم وصول درجة الحرارة مؤخرا في ألاسكا إلى مستوى قياسي فإن هذه الحادثة ليست منفصلة عما تشهده ألاسكا من ارتفاع في درجات الحرارة منذ سنوات.
من أمثلة ذلك:
شهدت ألاسكا أكثر 12 شهرا سخونة على الإطلاق منذ عام 1925 وذلك خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019.
سجلت كذلك أكثر 24 شهرا سخونة من يوليو 2017 إلى يونيو 2019.
شهدت ألاسكا أيضا أسخن 48 شهرا خلال الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2019.
سجلت ألاسكا كذلك أكثر 64 شهرا سخونة خلال الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2019.
ماذا يقول الخبراء؟
ريك ثومان، خبير المناخ بجامعة ألاسكا، يقول إن فترة استمرار درجة الحرارة، بالإضافة إلى الاختفاء السريع والصادم للجليد البحري من بحري بيرينغ وتشوكشي، هو أبرز ما يميز موجة الحرارة التي ضربت ألاسكا.
عالم الأرصاد الجوية بريان بريتشنايدر يقول إن درجة الحرارة القياسية لم تكن لتحدث على الأرجح لولا الاحتباس الحراري الناتج عن تغير المناخ.
بريتشنايدر أوضح أن ما يحدث في الطقس هو تابع لما يحدث في المناخ، فقد جاءت كتل هوائية مماثلة عدة مرات في الماضي، لكن الأمر المختلف الآن هو أن هذه الكتلة الهوائية الساخنة جاءت فوق بيئة ارتفعت درجة حرارتها بالفعل عدة درجات.
خلفيات:
تسببت موجة الحر التي ضربت ولاية ألاسكا الأمريكية، في تأجيج حرائق غابات فيها، وذوبان أنهار جليدية، وهو ما أطلق سحباً كثيفة من الدخان أطبقت على مدن الولاية، وأدى إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه الأنهار.
هيئة الطقس الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيراً من الدخان الكثيف في أنكوراج، التي يقطنها نحو 40% من سكان الولاية التي تعد الأبرد في البلاد، ونصحت بعدم القيام بأنشطة خارج المنازل فترات طويلة.
تعد ألاسكا كبرى الولايات الأمريكية مساحةً، وتصل درجة الحرارة فيها بفصل الشتاء إلى -62 درجة مئوية، وتعد مدينة شتوية طول العام، وصيفية قصيرة باردة، وسجلت أعلى درجة مئوية في تاريخها ببعض مناطقها بـ 38 درجة مئوية عام 1915.