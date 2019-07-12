أبرز نظريات المؤامرة المحيطة بالهبوط على القمر

مع اقتراب الذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر في 20 من يوليو/تموز الجاري عادت نظريات المؤامرة المحيطة بالرحلة التاريخية للقمر إلى الظهور من جديد. فما هي أبرز هذه المزاعم؟

القصة:

في 20 من يوليو/تموز عام 1969 هبط رائدا الفضاء الأمريكيان نيل آرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر.

رغم مرور خمسين عاما على هذه الخطوة التاريخية فإن البعض مازال يصر على أن هذا لم يحدث وأن الهبوط على سطح القمر لم يكن أكثر من خدعة ودعاية من الحكومة الأمريكية.

تطورت لاحقا نظريات مؤامرة تقول إن هذا الهبوط كان مجرد إنتاج هوليوودي متقن في موقع تصوير مجهز.

استطلاعات الرأي العام تشير على مدى سنوات إلى أن ما يتراوح بين 5٪ و6٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الهبوط على القمر كان مزيفا.

فيما يلي نظرة على عدد من المزاعم الأكثر شيوعا بالنسبة للهبوط على سطح القمر والرد عليها: