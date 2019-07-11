الأغذية الغنية بالألياف تحمي من تسمم الحمل

أظهرت دراسة أسترالية حديثة، أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف أثناء الحمل، يقي السيدات من خطر حدوث تسمم الحمل.

تفاصيل الدراسة:

الدراسة أجراها باحثون من جامعات سيدني وجامعة جيمس كوك، والجامعة الوطنية الأسترالية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Nature Communications) العلمية.

أوضح الباحثون أن تسمم الحمل يحدث لنحو 10% من النساء الحوامل، ومن أبرز أعراضه ارتفاع ضغط الدم، وتورم الوجه، والأرجل، واليدين.

تسمم الحمل

يؤثر تسمم الحمل على نمو الطفل أثناء وجوده في الرحم، وهناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين التسمم وارتفاع معدلات الحساسية، وأمراض المناعة الذاتية لدى الأطفال في وقت لاحق من الحياة.

اكتشف الباحثون في دراستهم الجديدة، أن تسمم الحمل يؤثر على تطور عضو مهم في جهاز المناعة، وهو الغدة الزعترية التي تلعب دورًا حيويًا في أداء الجهاز المناعي للجسم.

الغدة الزعترية

هي غدة صماء تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب، تكون كبيرة لدى الأطفال وتستمر في الضمور طوال سن المراهقة لأن حجمها يتناقص عندما تبدأ الغدد التناسلية بالنضج والإفراز، تفرز هذه الغدة هرمون ثيموسينThymosin الذي ينظم بناء المناعة في الجسم ويساعد على إنتاج الخلايا اللمفاوية ويشرف على تنظيم المناعة في الجسم

وجد الباحثون أن الخلايا التي تولدها الغدة الزعترية والتي تسمى الخلايا التائية، التي تقي من الحساسية وأمراض المناعة الذاتية مثل السكري، بقيت منخفضة عند الرضع بعد تسمم الحمل، حتى بعد مرور أربع سنوات على الولادة.

حمل صحي

اكتشفت الدراسة، أن تناول الأم للأغذية الغنية بالألياف أثناء الحمل قد يكون وسيلة فعالة للحفاظ على حمل صحي، ومنع إصابة الأجنة بالحساسية، وأمراض المناعة الذاتية في وقت لاحق من الحياة، لأنها تعزز بكتيريا الأمعاء النافعة، التي تقاوم الأمراض وتحافظ على صحة الجنين والحمل.

فسر فريق البحث الزيادة السريعة في إصابات الحساسية وأمراض المناعة الذاتية بين الأطفال، بزيادة انتشار الوجبات السريعة التي تحتوي على نسب منخفضة جدا من الألياف.

الأطعمة الغنية بالألياف