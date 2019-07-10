الحرف والصناعات التقليدية مهددة بالاندثار في غزة

على مدى عقود، كانت الحرف التقليدية من معالم اقتصاد قطاع غزة، إذ عمل بها آلاف الأشخاص وصدرت منتجاتها إلى جميع أنحاء المنطقة والعالم، لكنها اليوم صارت على شفا الاندثار.

ما القصة؟

من أبرز الحرف اليدوية التي اشتهر بها قطاع غزة صناعة الفخار والأواني الزجاجية الملونة والأثاث المصنوع من الخيزران وصناعة السجاد اليدوي.

رغم أن هذه المهن قد انكمشت في جميع أنحاء العالم في مواجهة العولمة والإنتاج الصيني الضخم، يقول أصحاب هذه الأعمال في غزة إن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما ساهم في الإسراع بانكماش هذه الحرف.

تسبب إغلاق الحدود، والاعتداءات المتكررة على غزة من جانب إسرائيل، والخلاف مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في أضرار كبيرة لقطاع غزة.

فرضت إسرائيل قيودا كبيرة على الصادرات والواردات المحدودة من المواد الخام.

ارتفاع معدل البطالة عن 50٪ في القطاع أدى إلى انخفاض الطلب بشدة على المنتجات في السوق المحلية.

خلال الشهور الأخيرة أطلقت إسرائيل عددا من البرامج التجريبية للسماح للشركات في غزة بالتصدير.

لكن أصحاب الأعمال يقولون إنهم فقدوا شركاءهم التجاريين السابقين، ولا يمكنهم ببساطة إعادة تشغيل العمليات بعد سنوات عديدة من التوقف عن التصدير.

قصص معاناة:

عابد أبو سيدو، أحد آخر صانعي الزجاج في غزة، قال إنهم يحاولون البقاء في هذه الصناعة رغم الأضرار الاقتصادية التي يعانون منها.

افتتح أبو سيدو مشروعه في الثمانينيات، حيث كان يبيع العديد من منتجاته إلى البائعين في السوق الشعبية في المدينة القديمة بالقدس المحتلة، كما شارك في معارض في أوربا.

أوضح أبو سيدو أنه بعد بدء الحصار عام 2007 اضطر إلى تسريح 15 عاملا وأوقف الكثير من أعماله في العام التالي.

على مقربة من ورشة أبو سيدو تقع ورشة خلف للنجارة المعروفة بصنع الأثاث من الخيزران.

يقول مالك الورشة طارق خلف إن عمله كان مزدهرا منذ عام 1975 حتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، حيث كان يشحن منتجاته من الأثاث إلى الأسواق في الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني والخليج العربي والولايات المتحدة.

الأوضاع ازدادت سوءا منذ الحصار الإسرائيلي عام 2007 ما اضطر طارق خلف إلى تسريح 30 عاملا من العمال الدائمين لديه ولم يتبق لديه حاليا سوى خمسة عمال دائمين.

يوضح خلف أن إسرائيل رفعت الحظر عن بعض صادرات الأثاث، لكن هذا جاء بعد أن انتقل عملاؤه إلى موردين آخرين.

في ورشة خيري عطا الله المختص في صناعة الفخار كانت هناك آلاف القطع المتراصة في باحة الورشة لا تجد لها مشتريا.