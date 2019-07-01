هذه أبرز مواقف وآراء الفنان الراحل عزت أبو عوف

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفنانون من داخل مصر وخارجها الممثل والموسيقي عزت أبو عوف الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز 70 عاما.

نعي

قالت النقابة إن الفنان الراحل "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري".

كما نعاه الملحن أمير طعيمة والممثلة إلهام شاهين والممثل إيهاب فهمي والملحن مودي الإمام وعدد من الفنانين.

كتب الممثل شريف منير بصفحته "ستبقى دائما في قلوب كل من حظي بشرف صداقتك، وفي قلوب كل من أثريت حياتهم بمواهبك وبذوقك الرفيع، وبجمال شخصيتك".

كان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.

أبرز الأعمال

ولد أبو عوف في بيت موسيقي إذ كان والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبو عوف العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية، وحصل على بكالوريوس الطب لكن شغفه بالموسيقى والفن كان أقوى من أن يقاومه.

بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم لها وأخرى ساهم في تأسيسها قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال ومرفت فريقا غنائيا باسم (4 إم) وحقق نجاحا كبيرا استمر نحو 12 عاما.

وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل (حكاية ميزو) بطولة سمير غانم وفردوس عبد الحميد ومسرحية (الدخول بالملابس الرسمية) بطولة أبو بكر عزت وسهير البابلي.

جاءت بدايته السينمائية من خلال دور صغير في فيلم (أيس كريم في جليم) عام 1992 للمخرج خيري بشارة وبطولة عمرو دياب وسيمون.

قدم على مدى مشواره أدوارا متنوعة في أكثر من 80 فيلما من بينها (إسماعيلية رايح جاي) و(أسرار البنات) و(أرض الخوف) و(اضحك الصورة تطلع حلوة) و(الديكتاتور) و(واحد من الناس) و(عمر وسلمى) و(حسن ومرقص).

شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية من أبرزها (العائلة) و(هوانم جاردن سيتي) و(أوراق مصرية) و(أوبرا عايدة) و(الدالي) و(شيخ العرب همام) و(اتهام) و(باب الخلق).

تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات وله ابنة تعمل بمجال الإخراج هي مريم أبو عوف.

30 يونيو

قبيل الإعلان عن وفاته بساعات، انتشر مقطع فيديو لعزت أبو عوف أثناء تقديمه لأحد البرامج على فضائية مصرية قبل مظاهرات الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 2013.

حذر أبو عوف في الفيديو من الدعوة للتظاهر في 30 يونيو/حزيران، داعيا إلى الصبر 3 سنوات، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، بدلا من "الصبر 30 عاما" على حد قوله. معتبرا أن جماعة الإخوان تتمتع بالشرعية، ولأن التظاهر من الممكن أن يؤدي إلى مصادمات تؤدي إلى سفك الدماء. كما طالب المسؤولين عن البرنامج بتوثيق ما قاله لأنه سيكتسب دلالات مهمة بعد ذلك.

حصل المقطع على انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عن وفاة أبو عوف. واعتبرت قطاعات من المصريين أن الفنان الراحل كان يتمتع ببصيرة مكنته من استشراف ما حدث بعد ذلك.

الإخوان المسلمون