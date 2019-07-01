فاو: أكبر مصادر العناصر الغذائية بالأسماك تذهب لصناديق القمامة

كشفت دراسة جديدة، أن المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك، ليست لحومها، بل الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها عند التحضير.

التفاصيل:

جاء في دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو، أنه على عكس الاعتقاد الشائع، لحوم الأسماك لا تحتوي على القدر الأكبر من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

أضافت الدراسة: الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها مثل عظام الأسماك ورؤوسها وأحشائها، تحتوي على أضعاف العناصر الغذائية التي تحتويها اللحوم.

زادت: نحن نتحدث عن نسبة تتراوح بين 100 أو ألف ضعف القيمة الغذائية حسب نوع الأسماك.

تابعت: يتم التخلص ما بين 30 إلى 70% من القيمة الغذائية للأسماك، أثناء عملية التحضير للطهي.

في ضوء البيانات، طورت منظمة فاو مشاريع تجريبية في بيرو وأفريقيا، تتضمن الاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك، وإعدادها بالوجبات المدرسية هناك.

قالت المنظمة إن النتائج واعدة للغاية حتى الآن.

جاء في الدراسة: نحن نأخذ في الاعتبار التكلفة المنخفضة، والقيمة الغذائية العالية للمنتجات.

حسب المنظمة، تحتوي الأسماك على كميات جيدة من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعد مكونا أساسيا لصحة المخ والقلب والأوعية الدموية.