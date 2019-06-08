مسعود أوزيل يتبرع بألف عملية جراحية للأطفال تزامنا مع زفافه

أعلن نجم نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل تبرعه بتكاليف ألف عملية جراحية للأطفال الفقراء قبل ساعات من حفل زفافه الذي عقد، الجمعة، في تركيا.
التفاصيل:
- أوزيل، وهو ألماني الجنسية من أصل تركي، قال في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه سيتحمل هو وزوجته أمينة غولشي تكاليف ألف عملية جراحية للأطفال غير القادرين وذلك قبيل حفل زفافه الذي عقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية.
- قال أوزيل في بيان: "نحن سعداء للغاية لأننا سنتزوج في إسطنبول ونريد أن نتشارك هذه السعادة مع الأطفال الفقراء المحتاجين، حيث سنوفر مستقبلا أفضل لألف طفل عبر تمويل إجراء عمليات جراحية تغير حياة أسر غير قادرة عليها".
- أوضح أوزيل أن مبادرته تأتي بالتعاون مع منظمة "بيغ شو" المعنية بدعم علاج الأطفال الفقراء حول العالم.
- دعا أوزيل جميع المهتمين إلى دعم جهوده في علاج الأطفال غير القادرين حول العالم والذين لا يحصلون على العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
- أوضح أوزيل أنه تعاون في السابق مع منظمة "بيغ شو" منذ عام 2014 في إجراء عمليات جراحية للأطفال في البرازيل وأفريقيا وفي روسيا خلال كأس العالم، وإنه يسعى لتوسيع هذه المبادرة حول العالم.
أفضل هدية زفاف:
- منظمة بيغ شو وصفت تبرع أوزيل بأنه "أفضل هدية زفاف" من أوزيل وزوجته أمينة غولشي، وهي ملكة جمال تركيا عام 2014.
بداية القصة:
- بدأت مبادرة علاج الأطفال خلال بطولة كأس العالم في ألمانيا عام 2006 بالقرب من معسكر منتخب توغو لكرة القدم عندما علم المشجعون بحالة الطفلة التوغولية نوريسون التي كانت تعاني من الشفة المشقوقة وبحاجة لجراحة عاجلة، فبدأ المشجعون يجمعون التبرعات للمساعدة في دفع التكاليف الطبية، ومن هنا بدأت فكرة منظمة "بيغ شو".
- عام 2014 تحمل مسعود أوزيل تكاليف إجراء عمليات جراحية لـ 11 طفلاً خلال كأس العالم في البرازيل.
- ساهم دعم أوزيل للمبادرة في شهرتها على نطاق واسع ما دفع العديد من نجوم كرة القدم إلى المشاركة فيها، ومن بينهم الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والألماني أنطونيو روديجر، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، والألماني المعتزل فيليب لام، قائد نادي بايرن ميونخ السابق.