مسعود أوزيل يتبرع بألف عملية جراحية للأطفال تزامنا مع زفافه

أعلن نجم نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل تبرعه بتكاليف ألف عملية جراحية للأطفال الفقراء قبل ساعات من حفل زفافه الذي عقد، الجمعة، في تركيا.

التفاصيل:

أوزيل، وهو ألماني الجنسية من أصل تركي، قال في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه سيتحمل هو وزوجته أمينة غولشي تكاليف ألف عملية جراحية للأطفال غير القادرين وذلك قبيل حفل زفافه الذي عقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية.

قال أوزيل في بيان: "نحن سعداء للغاية لأننا سنتزوج في إسطنبول ونريد أن نتشارك هذه السعادة مع الأطفال الفقراء المحتاجين، حيث سنوفر مستقبلا أفضل لألف طفل عبر تمويل إجراء عمليات جراحية تغير حياة أسر غير قادرة عليها".

أوضح أوزيل أن مبادرته تأتي بالتعاون مع منظمة "بيغ شو" المعنية بدعم علاج الأطفال الفقراء حول العالم.

دعا أوزيل جميع المهتمين إلى دعم جهوده في علاج الأطفال غير القادرين حول العالم والذين لا يحصلون على العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

أوضح أوزيل أنه تعاون في السابق مع منظمة "بيغ شو" منذ عام 2014 في إجراء عمليات جراحية للأطفال في البرازيل وأفريقيا وفي روسيا خلال كأس العالم، وإنه يسعى لتوسيع هذه المبادرة حول العالم.

أفضل هدية زفاف:

منظمة بيغ شو وصفت تبرع أوزيل بأنه "أفضل هدية زفاف" من أوزيل وزوجته أمينة غولشي، وهي ملكة جمال تركيا عام 2014.

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