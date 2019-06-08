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فيديو: الرئيس التركي وعقيلته شاهدان على عقد زواج أوزيل

7/6/2019

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

زواج أوزيل:
  • جرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.
  • تمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن.
  • بمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية) والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.
  • قال المنسق الميداني للمساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر التركي، فاتح كوكجان، إن مأدبة الغداء أقيمت عبر التنسيق مع فرع الهلال الأحمر التركي في منطقة يايلاداغي.
  • أضاف كوكجان أن أوزيل أقام أيضا مآدبة غداء في 14 مطعم للفقراء في تركيا لصالح 14 ألف شخص من الأتراك والسوريين، إضافة إلى مآدبة غداء لصالح200 من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء ضمن الأراضي التركية والسورية.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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