فيديو: الرئيس التركي وعقيلته شاهدان على عقد زواج أوزيل

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

زواج أوزيل: