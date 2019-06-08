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منوعات|ماليزيا

شاهد: وفاة خطيب مسجد فوق المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة

8/6/2019

توفي خطيب أثناء قراءته خطبة الجمعة، أمس، فوق المنبر داخل مسجد "البخاري" الواقع في مدينة "ألور ستار" بولاية "قدح" الماليزية.

من فوق المنبر:
  • تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، ومنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لحظات وفاة الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم (68 عامًا) وهو يلقي خطبة الجمعة.
  • يعقوب بدأ الخطبة، وبعد دقائق خارت قواه وسقط من على المنبر، كما لو كان مغشيًا عليه، قبل أن يهرع إليه عدد من المصلين فيما سمع ترديد عبارات الله أكبر.
  • أحد الأئمة صعد المنبر مكان يعقوب لإكمال خطبة الجمعة، وظهر مصلون وهم يحاولون إنعاش يعقوب لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

يعقوب بن هاشم:
  • يعقوب كان يعمل معلمًا سابقًا في مدرسة "قدح" الدينية الوطنية العليا، قبل أن يصبح نائبًا لرئيس مسجد البخاري.
  • أحد تلاميذ يعقوب الذين حضروا خطبته الأخيرة، قال إنه لدى وصوله إلى المستشفى أبلغه الموظف الطبي أثناء الخدمة أن نائب رئيس مسجد البخاري توفي.
  • في الوقت نفسه، قال عبدالرحمن يعقوب، المدير التنفيذي لمسجد البخاري، إن الخطيب الراحل قد سقط بعد أن ذكر عدة أسطر من آيات القرآن خلال قراءته خطبة الجمعة.
  • عبدالرحمن: عرفته منذ أربع سنوات منذ كان نائب رئيس المسجد، ووفاته بهذا المشهد أمر يُحسد عليه. لم يرفع أبدًا صوته مهما كان يحدث، وكان هادئًا وملتزمًا للغاية في أداء واجباته.
  • عبدالرحمن: يعقوب كان في كثير من الأحيان مكانًا مرجعيًا للمعرفة الدينية بين رواد المساجد وتلاميذه وزملائه.
  • مدير المسجد قال إن يعقوب كان يشتكي صعوبة في التنفس إلى جانب أنه كان يعاني من مرض السكري.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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