شاهد: وفاة خطيب مسجد فوق المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة

توفي خطيب أثناء قراءته خطبة الجمعة، أمس، فوق المنبر داخل مسجد "البخاري" الواقع في مدينة "ألور ستار" بولاية "قدح" الماليزية.

من فوق المنبر:

تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، ومنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لحظات وفاة الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم (68 عامًا) وهو يلقي خطبة الجمعة.

يعقوب بدأ الخطبة، وبعد دقائق خارت قواه وسقط من على المنبر، كما لو كان مغشيًا عليه، قبل أن يهرع إليه عدد من المصلين فيما سمع ترديد عبارات الله أكبر.

أحد الأئمة صعد المنبر مكان يعقوب لإكمال خطبة الجمعة، وظهر مصلون وهم يحاولون إنعاش يعقوب لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

يعقوب بن هاشم: