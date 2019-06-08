ترمب ينتقد "ناسا" ويعتبر القمر جزءا من المريخ!

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بسبب هدفها معاودة إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2024.

وحث ترمب الوكالة على التركيز بدلا من ذلك على مبادرات "أكبر بكثير" مثل الذهاب إلى المريخ، ما يقلص من دعمه السابق للمبادرة الخاصة بالقمر.

واعتبر ترمب أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.

ما القصة؟

كتب ترمب على تويتر "يجب أن لا تتحدث ناسا عن الذهاب إلى القمر – لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما. يجب أن تركز على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".

لم يكشف ترمب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.

صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، قالت إنها لم تتلق ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.

بدا إعلان ترمب الذي نشره على تويتر من على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من أوربا متناقضا مع مسعى حديث لإدارته لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 "بأية وسيلة ضرورية"، أي قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف السابق في 2028.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

رحلات إلى المريخ

تخطط ناسا لبناء موقع فضائي في مدار قمري يمكن أن ينقل رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024 في إطار مبادرة أوسع لاستخدام القمر قاعدة لانطلاق بعثات في نهاية المطاف إلى المريخ. مدير ناسا، جيم بريدنشتاين، قال إن ترمب يعيد فقط التأكيد على خطة ناسا الخاصة بالفضاء.

بريدنشتاين قال يوم الجمعة في تغريدة "مثلما قال رئيس الولايات المتحدة، تعتزم ناسا استخدام القمر لإرسال بشر إلى المريخ!".