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ترمب ينتقد "ناسا" ويعتبر القمر جزءا من المريخ!

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
8/6/2019

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بسبب هدفها معاودة إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2024.

وحث ترمب الوكالة على التركيز بدلا من ذلك على مبادرات "أكبر بكثير" مثل الذهاب إلى المريخ، ما يقلص من دعمه السابق للمبادرة الخاصة بالقمر.
واعتبر ترمب أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.

 ما القصة؟
  • كتب ترمب على تويتر "يجب أن لا تتحدث ناسا عن الذهاب إلى القمر – لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما. يجب أن تركز على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".
  • لم يكشف ترمب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.
  • صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، قالت إنها لم تتلق ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.
  • بدا إعلان ترمب الذي نشره على تويتر من على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من أوربا متناقضا مع مسعى حديث لإدارته لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 "بأية وسيلة ضرورية"، أي قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف السابق في 2028.

رحلات إلى المريخ
  • تخطط ناسا لبناء موقع فضائي في مدار قمري يمكن أن ينقل رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024 في إطار مبادرة أوسع لاستخدام القمر قاعدة لانطلاق بعثات في نهاية المطاف إلى المريخ. مدير ناسا، جيم بريدنشتاين، قال إن ترمب يعيد فقط التأكيد على خطة ناسا الخاصة بالفضاء.
  • بريدنشتاين قال يوم الجمعة في تغريدة "مثلما قال رئيس الولايات المتحدة، تعتزم ناسا استخدام القمر لإرسال بشر إلى المريخ!".

 

  • واجه الجدول الزمني المتسارع لإرسال بشر إلى القمر بحلول 2024 مشكلة مبكرة عندما طلبت إدارة ترمب من الكونغرس المتشكك في مايو/أيار زيادة الميزانية المقترحة لناسا لعام 2020 بمقدار 1.6 مليار دولار "كدفعة مقدمة" لتحقيق ذلك الهدف.
  • كان الجدول الزمني المتسارع للذهاب إلى القمر توصية رئيسية في مارس آذار من المجلس الوطني الجديد للفضاء بقيادة نائب الرئيس مايك بنس.
  • موقع ناسا قال يوم الجمعة إن برنامج أرتميس سيرسل "أول امرأة والرجل التالي إلى القمر بحلول عام 2024 ويؤسس لوجود بشري مستدام على سطح القمر بحلول عام 2028".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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