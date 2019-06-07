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شاهد: أول وكالة للوساطة في الزواج بالمغرب

7/6/2019

تقدم وكالة زواج في الدار البيضاء عزّابا وعزباوات لنظرائهم الراغبين في الزواج، واستلهم مؤسس الوكالة الفكرة من كتاب ماليزي، ويقدم استشارات قانونية ودورات تدريبة في مهارات الزواج.

"تحفة العروس":
  • حياة، شابة مغربية عزباء تبلغ من العمر 29 عامًا، وترغب في الزواج.
  • الفتاة تعيش في الدار البيضاء وقد سجلت بياناتها لدى وكالة تأمل أن تساعدها في العثور على رجل تقضي معه بقية حياتها.
  • وكالة "تحفة العروس" أسسها حكيم عالم، وهي أول وكالة للوساطة في الزواج بالمغرب.
  • الوكالة بدأت كموقع إلكتروني في عام 2013، لكن في 2017 بدأت في استقبال زبائن – مثل حياة- بشكل شخصي.
  • عالم استلهم فكرة تأسيس الوكالة من كتاب "تحفة العروس"، الذي يتحدث عن المبادئ الأساسية للزواج، وكذلك وكالات الزواج الماليزية الناجحة التي ساهمت في تزويج آلاف الشباب الماليزيين.
  • حياة يجب أن تقدم عددًا من الوثائق الشخصية، من بينها السجل الجنائي، وبمجرد اكتمال هذه الخطوة، تدرس الوكالة ملفها وتقترح مرشحين تراهم مناسبين.
  • وكالة "تحفة العروس" تتكون من عدة أقسام: التدريب، والاستشارات، والقسم القانوني، والديني.
  • الوكالة تأمل في تشجيع الشباب على الزواج، والإشراف عليهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للزواج الناجح، وذلك من خلال دورات تدريبية.
  • حكيم عالم يقول إن الوكالة نجحت في تغيير مفاهيم عدة أشخاص تجاه هذا النوع من الخدمات المتعلقة بالزواج.
حكيم عالم استلهم فكرة تأسيس الوكالة من كتاب &quot;تحفة العروس&quot;
 أكثر من ألف عميل:
  • بمرشحين تتراوح أعمارهم بين 20 و68 عامًا من عدة دول كتونس والسعودية وكندا، تنشط الوكالة في عملها بقوة.
  • منذ تأسيسها، يقول القائمون على الوكالة إنهم تلقوا بيانات من أكثر من ألف عميل، أكثر من 35% منهم أصبحوا متزوجين الآن، بعضهم منذ أقل من شهر فقط.
  • الوكالة تقول إنها استقبلت 200 عميل في عام 2019، 60% منهم سيدات، لكنهن ما زلن يواجهن بعض الأفكار المسبقة لدى المجتمع.
  • الوكالة توفر دورات تدريبية لتعليم الزوجين كيفية التواصل مع بعضهما البعض بشكل صحيح بمجرد الزواج، كما تقدم الوكالة المشورة للعملاء حول الجوانب القانونية لعقد الزواج.
  • لذلك إذا كان العميل محظوظا بما يكفي وعثر على شريك للحياة، فإن هذا التدريب يساعده على دخول عالم الزواج بأكبر عدد ممكن من المهارات لإنجاحه، وفق الوكالة.
  • يشار إلى أن هناك تقارير دولية كانت قد لفتت إلى أن نسبة تفشي العنوسة بالمغرب وصلت إلى 40%. 
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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