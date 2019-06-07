شاهد: أول وكالة للوساطة في الزواج بالمغرب

تقدم وكالة زواج في الدار البيضاء عزّابا وعزباوات لنظرائهم الراغبين في الزواج، واستلهم مؤسس الوكالة الفكرة من كتاب ماليزي، ويقدم استشارات قانونية ودورات تدريبة في مهارات الزواج.

"تحفة العروس":

حياة، شابة مغربية عزباء تبلغ من العمر 29 عامًا، وترغب في الزواج.

الفتاة تعيش في الدار البيضاء وقد سجلت بياناتها لدى وكالة تأمل أن تساعدها في العثور على رجل تقضي معه بقية حياتها.

وكالة "تحفة العروس" أسسها حكيم عالم، وهي أول وكالة للوساطة في الزواج بالمغرب.

الوكالة بدأت كموقع إلكتروني في عام 2013، لكن في 2017 بدأت في استقبال زبائن – مثل حياة- بشكل شخصي.

عالم استلهم فكرة تأسيس الوكالة من كتاب "تحفة العروس"، الذي يتحدث عن المبادئ الأساسية للزواج، وكذلك وكالات الزواج الماليزية الناجحة التي ساهمت في تزويج آلاف الشباب الماليزيين.

حياة يجب أن تقدم عددًا من الوثائق الشخصية، من بينها السجل الجنائي، وبمجرد اكتمال هذه الخطوة، تدرس الوكالة ملفها وتقترح مرشحين تراهم مناسبين.

وكالة "تحفة العروس" تتكون من عدة أقسام: التدريب، والاستشارات، والقسم القانوني، والديني.

الوكالة تأمل في تشجيع الشباب على الزواج، والإشراف عليهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للزواج الناجح، وذلك من خلال دورات تدريبية.

حكيم عالم يقول إن الوكالة نجحت في تغيير مفاهيم عدة أشخاص تجاه هذا النوع من الخدمات المتعلقة بالزواج.

حكيم عالم استلهم فكرة تأسيس الوكالة من كتاب "تحفة العروس"

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