شاهد: أجهزة الرادار ترصد ملايين الخنافس الملونة بسماء كاليفورنيا

قال مسؤولون أمريكيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

سرب ضخم:

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 5, 2019