شاهد: أجهزة الرادار ترصد ملايين الخنافس الملونة بسماء كاليفورنيا

قال مسؤولون أمريكيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

سرب ضخم:

آدم روزر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية، ذكر أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومترًا في 130 كيلومترًا.

روزر: السرب تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقي لوس أنجلوس.

بعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة التي تعرف باسم الدعسوقة، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييجو يوم الثلاثاء مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

أعيد نشر المقطع أكثر من ألف مرة وأثار تعليقات من بينها "أفضل من الجراد" و"اصطادوا اليرقات".

روزر: أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم.

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 5, 2019

الخنافس الملونة: