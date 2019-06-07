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شاهد: أجهزة الرادار ترصد ملايين الخنافس الملونة بسماء كاليفورنيا

خنافس ملونة صغيرة
خنافس ملونة صغيرة
7/6/2019

قال مسؤولون أمريكيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

سرب ضخم:
  • آدم روزر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية، ذكر أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومترًا في 130 كيلومترًا.
  • روزر: السرب تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقي لوس أنجلوس.
  • بعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة التي تعرف باسم الدعسوقة، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييجو يوم الثلاثاء مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.
  • أعيد نشر المقطع أكثر من ألف مرة وأثار تعليقات من بينها "أفضل من الجراد" و"اصطادوا اليرقات".
  • روزر: أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم.

الخنافس الملونة:
  • الخنافس الملونة تعتبر مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي.
  • رينج كاردي أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا، قال إن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذي يقف تحت السرب سوى نقاط في السماء أو قد لا يرى شيئا على الإطلاق إذا كان يقف بعيدًا.
  • كاردي: أحد التفسيرات المحتملة لتشكل السرب هو أن عددًا كبيرًا من الخنافس كان موجودًا فوق منطقة جبلية ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة.
  • كاردي: جاء ذلك متأخرًا قليلًا عن التوقيت المتوقع أن ترحل فيه.
  • كاردي: هذا النوع من الخنافس يعتمد على الرياح في حمله إلى الوديان حيث يجد كميات وفيرة من اليرقات يتغذى عليها.
المصدر : رويترز
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