شاهد: الحكم على ممرض قتل 85 من مرضاه لشعوره بالملل

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ممرضا سابقا أُدين بقتل 85 من مرضاه، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة اليوم الخميس، في أسوأ جرائم القتل المتسلسل في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.

عقار قاتل

كان نيلس هوغل قد أُدين بالفعل وصدر حُكم عليه في جريمتي قتل عام 2015.

اعتاد هوغل أن يحقن مرضاه بعقار قاتل ثم يلعب دور البطل في محاولة إنقاذهم.

وجه الادعاء اتهامات أخرى له العام الماضي في عشرات من جرائم القتل التي اتُهم فيها.

متحدث باسم الأُسر التي فقدت أفرادا منها بسبب جرائم هوغل قال للصحفيين قبيل صدور الحكم إن المسؤولين بالمستشفيات التي عمل بها هوغل يجب أن يحاكموا بعده.

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