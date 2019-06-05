الإفتاء المصرية تحذر: التحرش بالنساء حرام ومن كبائر الذنوب

قالت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، إن جريمة التحرش الجنسي حرام شرعا، "ومن كبائر الذنوب التي تصدر عن ذوي النفوس المريضة".

جاء ذلك وفق بيان لدار الإفتاء، عبر حسابها على "فيسبوك"، بالتزامن مع احتفال البلاد بأول أيام عيد الفطر، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في حوادث التحرش بالنساء، وفق رصد منظمات غير حكومية.

جريمة

البيان حذر "جموع الشباب من التورط في جريمة التحرش الجنسي، هي ليست جريمة يعاقب عليها القانون فقط، وإنما أيضا حرام شرعا، ومن كبائر الذنوب".

الثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية فرقا من الشرطة النسائية مدعومة بسيارات الانتشار السريع، لا سيما في الحدائق والمتنزهات، وفي محيط دور السينما والمسارح والمناطق السياحية، لمكافحة التحرش ضد المرأة.

عادة ما ترصد منظمات محلية غير حكومية معنية بحقوق المرأة، ارتفاعا ملحوظا في معدلات حوادث التحرش بالنساء في عيد الفطر من كل عام.

مؤخرا، توسع القانون المصري في تعريف جريمة التحرش، ليشمل "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيّ. — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 5, 2019

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