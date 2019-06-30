أمريكيون يعبرون الحدود إلى كندا لشراء الإنسولين بسعر أرخص

عبر أمريكيون الحدود الكندية الأمريكية، أمس السبت، سعيا لشراء الإنسولين بأسعار معقولة ولزيادة الوعي "بأزمة سعر الإنسولين" في الولايات المتحدة.

شراء الإنسولين بسعر أرخص