أمريكيون يعبرون الحدود إلى كندا لشراء الإنسولين بسعر أرخص

عبر أمريكيون الحدود الكندية الأمريكية، أمس السبت، سعيا لشراء الإنسولين بأسعار معقولة ولزيادة الوعي "بأزمة سعر الإنسولين" في الولايات المتحدة.
شراء الإنسولين بسعر أرخص
- بدأت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "قافلة إلى كندا" رحلتها من مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا يوم الجمعة وتوقفت عند صيدلية في مدينة لندن بإقليم أونتاريو الكندي أمس السبت لشراء عقار يعالج مرض السكري من النوع الأول.
- قالت نيكول سميث-هولت العضو في المجموعة إن عدد المشاركين في الرحلة يصل إلى 20 شخصا تقريبا.
- وأضافت نيكول أن ابنها توفي في يونيو/ حزيران 2017 وعمره 26 عاما لاضطراره لتجزئة جرعة الإنسولين بسبب سعرها المرتفع.
- هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سميث-هولت في مثل هذه الرحلة.
- كانت المجموعة قد دخلت كندا في مايو/ أيار لنفس الغرض.
- وقالت نيكول سميث-هولت إن أمريكيين توجهوا في السابق إلى بلدان مثل المكسيك وكندا للحصول على أدوية أقل سعرا ويواصلون القيام بذلك.
- ذكرت دراسة في يناير/ كانون الثاني أن متوسط تكلفة الإنسولين سنويا في الولايات المتحدة زاد للضعف تقريبا عام 2016 إلى 5705 دولارات، من 2864 دولارا في 2012.
- قال كوين نيستروم المسؤول عن مينيسوتا في منظمة (تي.1 انترناشونال) في مايو/ أيار على تويتر إن سعر قنينة الإنسولين في الولايات المتحدة يسجل 320 دولارا بينما يباع نفس العلاج في كندا تحت اسم مختلف بسعر 30 دولارا فقط.