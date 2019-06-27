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تويتر يضيف علامة جديدة لتعريف تغريدات السياسيين المخالفة

موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
27/6/2019

قال موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه أضاف علامة جديدة "لتعريف تغريدات السياسيين التي تخالف قواعده".

التفاصيل:
  • تويتر قال إنه سمح في الماضي ببقاء بعض التغريدات المخالفة على الموقع لأنها كانت في مصلحة الزائرين.
  • الموقع أوضح أنه سيستمر في هذه السياسة مع وضع علامة جديدة "ليقدم مزيدا من التوضيح في هذه الحالات" وكيف اتخذ القرار.
  • تويتر سيطبق قواعده فقط على التغريدات الصادرة عن الحسابات التي يتم التحقق منها للمسؤولين الحكوميين أو ممثليهم أو المرشحين لمناصب العامة.
  • تويتر قال إنه سيطبق هذه القاعدة على الحسابات التي يكون لها أكثر من 100 ألف متابع.
  • لم يشر الموقع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو من المغردين غزيري الإنتاج، أو إلى أي سياسي آخر.
  • لكن الموقع قال إن توفير مكان يمكن للزائرين أن يردوا فيه علنا على قادتهم، هو جزء من مهمته.
  • الأربعاء، اتّهم الرئيس الأمريكي ترمب، في مقابلة تلفزيونية، موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديه "تويتر"، بفرض رقابة عليه لصالح اليسار.
  • ترمب: يمنعون الناس من متابعتي عبر تويتر لذلك أواجه الكثير من الصعوبات لإيصال رسالتي.
  • ترمب: هؤلاء الناس جميعهم ديموقراطيون، إنهم منحازون تماماً إلى الديموقراطيين. إذا أعلن غداً أنني أصبحت ديموقراطياً لطيفاً، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين.
  • ترمب: ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر.
  • ترمب، كثيرا ما يندد "بالتواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، كما سبق له أن اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات المحافظة.
  • ترمب اتهم أيضا موقع "غوغل" يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية.
  • لدى ترمب أكثر من 61 مليون متابع على تويتر.
المصدر : وكالات
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