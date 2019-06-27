تويتر يضيف علامة جديدة لتعريف تغريدات السياسيين المخالفة

قال موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه أضاف علامة جديدة "لتعريف تغريدات السياسيين التي تخالف قواعده".
التفاصيل:
- تويتر قال إنه سمح في الماضي ببقاء بعض التغريدات المخالفة على الموقع لأنها كانت في مصلحة الزائرين.
- الموقع أوضح أنه سيستمر في هذه السياسة مع وضع علامة جديدة "ليقدم مزيدا من التوضيح في هذه الحالات" وكيف اتخذ القرار.
- تويتر سيطبق قواعده فقط على التغريدات الصادرة عن الحسابات التي يتم التحقق منها للمسؤولين الحكوميين أو ممثليهم أو المرشحين لمناصب العامة.
- تويتر قال إنه سيطبق هذه القاعدة على الحسابات التي يكون لها أكثر من 100 ألف متابع.
- لم يشر الموقع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو من المغردين غزيري الإنتاج، أو إلى أي سياسي آخر.
- لكن الموقع قال إن توفير مكان يمكن للزائرين أن يردوا فيه علنا على قادتهم، هو جزء من مهمته.
- الأربعاء، اتّهم الرئيس الأمريكي ترمب، في مقابلة تلفزيونية، موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديه "تويتر"، بفرض رقابة عليه لصالح اليسار.
- ترمب: يمنعون الناس من متابعتي عبر تويتر لذلك أواجه الكثير من الصعوبات لإيصال رسالتي.
- ترمب: هؤلاء الناس جميعهم ديموقراطيون، إنهم منحازون تماماً إلى الديموقراطيين. إذا أعلن غداً أنني أصبحت ديموقراطياً لطيفاً، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين.
- ترمب: ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر.
- ترمب، كثيرا ما يندد "بالتواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، كما سبق له أن اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات المحافظة.
- ترمب اتهم أيضا موقع "غوغل" يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية.
- لدى ترمب أكثر من 61 مليون متابع على تويتر.