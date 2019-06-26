محمد أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا في 2019

تصدر اسم محمد قائمة أكثر الأسماء شعبية للمواليد الذكور في بريطانيا خلال عام 2019، ليحافظ بذلك على صدارته للقائمة للعام الثالث على التوالي.
التفاصيل:
- حافظ اسم محمد على كل صدارة قائمة أكثر أسماء المواليد الذكور شعبية في بريطانيا خلال عام 2019.
- اسم محمد تصدر القائمة أيضا خلال العامين السابقين 2017 و2018.
- حل في المركز الثاني اسم نوح تلاه اسم جورج بينما تراجع اسم أوليفر من المركز الثاني ليحل في المرتبة الرابعة.
- المراكز من الخامس إلى العاشر كانت على الترتيب: تشارلي وهاري وليو وآرثر وجاك وفريدي.
أسماء الإناث:
- حافظ اسم أوليفيا أيضا على صدارته لأسماء الإناث من المواليد الجدد، بينما حل في المركز الثاني اسم صوفيا ثم اسم ليلي في المركز الثالث وأفا في الرابع.
- المراكز من الخامس إلى العاشر كانت كالتالي: ميا وإسلا وإيميليا وفريا وإيزابيلا وإيميلي.