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منوعات|بريطانيا

محمد أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا في 2019

26/6/2019

تصدر اسم محمد قائمة أكثر الأسماء شعبية للمواليد الذكور في بريطانيا خلال عام 2019، ليحافظ بذلك على صدارته للقائمة للعام الثالث على التوالي.

التفاصيل:
  • حافظ اسم محمد على كل صدارة قائمة أكثر أسماء المواليد الذكور شعبية في بريطانيا خلال عام 2019.
  • اسم محمد تصدر القائمة أيضا خلال العامين السابقين 2017 و2018.
  • حل في المركز الثاني اسم نوح تلاه اسم جورج بينما تراجع اسم أوليفر من المركز الثاني ليحل في المرتبة الرابعة.
  • المراكز من الخامس إلى العاشر كانت على الترتيب: تشارلي وهاري وليو وآرثر وجاك وفريدي.
أسماء الإناث:
  • حافظ اسم أوليفيا أيضا على صدارته لأسماء الإناث من المواليد الجدد، بينما حل في المركز الثاني اسم صوفيا ثم اسم ليلي في المركز الثالث وأفا في الرابع.
  • المراكز من الخامس إلى العاشر كانت كالتالي: ميا وإسلا وإيميليا وفريا وإيزابيلا وإيميلي.
المصدر : ديلي ميل
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