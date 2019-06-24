فيسبوك يعتزم تشكيل مجلس رقابة لتحسين السيطرة على التعليقات

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم تشكيل مجلس رقابة لتمكين الشركة من تحسين التصدي لخطاب الكراهية.
التفاصيل:
- نيك كليغ رئيس الشؤون الدولية في فيسبوك قال إن قواعد فيسبوك حتى الآن بشأن التصدي لخطاب الكراهية تتعرض لنقاش كبير، لذا "شكلت فيسبوك مجلس رقابة مستقلا تكون قراراته شفافة وملزمة، ليتمكن الناس من معارضة قراراتنا بشأن المحتوى".
- كيلغ، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2011 و2015، أشار إلى أن المجلس سيضم 40 عضوا من كل أنحاء العالم وسيتألف من باحثين ومحامين وصحفيين وخبراء آخرين.
- يمكن للمجلس اتخاذ قرارات بشأن حذف تصريح مسيء أو الإبقاء عليه ولكن مع نوع من التحذير.
- موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يواجه ضغوطا للتخلص من محتوى خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، وتزايدت هذه الضغوط بعد بث مذبحة مسجدي نيوزيلندا على الهواء مباشرة.
- كما تعرض الموقع مع مواقع أخرى مثل تويتر إلى انتقادات لعدم بذل ما يكفي للحد من انتشار خطاب الكراهية والدعاية للإرهاب والمعلومات المضللة على منصاتها.
- كارولين إيفرسون، نائبة رئيس الموقع المسؤولة عن التسويق، قالت قبل أيام إن "هذه ليست مشكلة يمكن حلها بالكامل. هناك بعض الأجزاء السيئة من البشرية والمنصات انعكاس لها".
- فيسبوك قال إنه قام بحذف أكثر من مليوني حساب مزيف خلال الربع الأول من العام فقط.
- إيفرسون قالت إن فيسبوك كلف 30 ألف موظف بالعمل على قضية سلامة المنصة، وذلك مقارنة بأقل من 3000 موظف منذ عامين.
- إيفرسون أشارت إلى أن فيسبوك يقوم "الآن بمحو 99.8 في المئة من المحتوى المتعلق بالإرهاب و65 في المئة من المحتوى المتعلق بالكراهية قبل أن يراه المستخدمون.
- إيفرسون وصفت ما يحدث بأنها "لعبة قط وفار. هذا العمل لن ينتهي أبدا".