فيديو لكلمة السيسي من داخل الاستاد يفضح رواية الإعلام المصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد التفاح السيسي من داخل استاد القاهرة ظهر فيه صوته بشكل غريب أثناء افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

ما القصة؟

ظهر صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل غريب أثناء افتتاحه كأس الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة حاليا، ما أثار السخرية والتساؤل عن السبب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسائل إعلام مصرية نسبت الخطأ في الصوت إلى شبكة "بي إن سبورتس" التي تبث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن الفيديو المسجل من مدرجات استاد القاهرة الدولي يثبت أن صوت السيسي في السماعات الداخلية ظهر على النحو نفسه ما ينفي صحة ما تداولته وسائل الإعلام المصرية.

اللواء علي دوريش، رئيس هيئة استاد القاهرة، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن الأمر مثل مفاجأة لهم، مؤكدا أنهم قاموا بتجربة طريقة إخراج الصوت عشرات المرات.

درويش أضاف أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء هذا الخلل قائلا: "ماحدش عارف حاجة (لا أحد يعرف شيئا) قضاء الله وقدره انه يطلع بالشكل دا"، مشيرا إلى أن لجنة فنية عالية المستوى تحقق في الأمر.

ما فعله مهندسو الصوت بقنوات الجزيرة "بى إن سبورت" أثناء كلمة الرئيس السيسى،بافتتاح بطولة الأمم الإفريقية،جريمة وقحة، تستوجب رد فعل قوى من المصريين،بمقاطعة هذه القنوات، ورد قوى من الكاف.

لا يمكن قبول هذه الوقاحة، والتى تدفع بالجزيرة ونظام الحمدين لمرتبة عدو مصر الأول،وليس إسرائيل! — Dandrawy Elhawary (@dandrawy_hawary) June 21, 2019

اتضح أن قناة بي إن سبورت هى من تلاعبت ف الصوت خلال إلقاء السيسي لكلمته في افتتاح البطولة،القناة القطرية هى صاحبة إشارة البث الصوتي والمرئي..حين توظف قناة لألاعيب الدوحة المكشوفة في استهداف مصر وقيادتها..هذا الأمر لن يمر مرور الكرام،سنفرح بعظمة الافتتاح والتنظيم لكن ما حدث لن يمر — Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) June 21, 2019

صوت السيسي

الطريقة التي ظهر بها صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي أثناء المباراة الأولى أمس الجمعة بين مصر وزيمبابوي.

هاشتاج #صوت_السيسي أصبح الثاني على مستوى مصر أثناء المباراة وتساءل المغردون عن السبب، وهل كان خللا فنيا أو ماذا أصاب صوت الرئيس ليظهر بهذا الشكل؟

افتتاح مبهر