فيسبوك تطلق عملة "ليبرا" المشفرة وتسعى لمنافسة الدولار

كشفت شركة فيسبوك عن خططها لإطلاق عملة مشفرة جديدة تأمل الشركة أن يجري تداولها على المستوى العالمي مثل الدولار الأمريكي.

فيسبوك تطلق عملة "ليبرا" المشفرة

العملة الجديدة سيطلق عليها "ليبرا"، وسيبدأ طرحها العام المقبل.

ليبرا ستكون ما يعرف باسم "عملة مستقرة" أي أنها عملة رقمية مدعومة من عملات وأوراق مالية تحظى بدعم حكومي.

الهدف من ذلك هو تجنب التقلبات الهائلة في قيمة العملة الجديدة، حتى يمكن استخدامها في المعاملات اليومية من غير أن تحدث لها التقلبات التي تعرضت لها عملات مشفرة أخرى مثل بيتكوين.

عملة ليبرا هي ثمرة جهد استمر عاما للتوصل إلى طريقة سهلة لمستخدمي فيسبوك كي يتمكنوا من إرسال واستقبال الأموال عبر خدمات المراسلة.

تعد الرسائل الخاصة واحدة من أسرع منتجات الشركة نموا، ويقوم المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ بتبني هذا عبر السعي لدمج جميع منتجات المراسلة التابعة لشركة فيسبوك بهدف السماح للمستخدمين بالتواصل بين تطبيقاتها المختلفة.

يأتي هذا الاتجاه للعملة الجديدة في وقت شهد فيه نمو عدد مستخدمي فيسبوك ثباتا في بعض الأسواق الرئيسية، كانت الشركة تخضع لتدقيق الجهات المنظمة بسبب الحالات المتكررة لفشل الشركة في حماية خصوصية المستخدمين.

سيكون الدفع عن طريق عملة ليبرا طريقة محتملة لتحويل الرسائل إلى أعمال تكمل عملية الإعلان على فيسبوك، حيث تشكل الإعلانات تقريبا كل إيرادات فيسبوك.

هل تنافس ليبرا الدولار؟