فلافل وطعمية .. غوغل يحتفل بأكلة المصريين الشعبية

"الفلافل"، أو "الطعمية" كما يسميها المصريون.. تلك الأكلة الشعبية المصرية التي تصنع من "الفول"، وتتسيد وجبة الإفطار بالنسبة للكثير من المصريين، وتشتهر في المناطق الشعبية.

كما تشتهر أيضا في المناطق الأثرية، حيث يقبل السياح على تناولها أيضا كأحد أشهر الأكلات الشعبية المصرية.

واحتفل محرك عملاق البحث "غوغل" باليوم العاملي للفلافل أو الطعمية كما تعرف عند المصريين.

الطعمية أشهر أكلات المصريين

الفلافل أو الطعمية هي أحد أرخص الأكلات في مصر، فهي وجبة الفقراء ومحدودي الدخل، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات في ظل اضطرابات سياسية ومشاكل اقتصادية.

كانت "الفلافل" في الماضي أساس طعام الفقراء، وباتت الآن جزءا من فواتح الشهية على موائد الأغنياء.

في الصباح الباكر يصطف المصريون أمام عربات ومطاعم الفول والفلافل لتناول فطور الطعمية الساخنة مع الفول بالزيت الحار قبل الذهاب إلى أعمالهم.

واسم "فلافل" غير معروف أو متداول في أحياء العاصمة المصرية القاهرة وإنما يطلق عليها اسم "طعمية".

غوغل يحتفل بالطعمية أحد أكثر أكلات المصريين شعبية

طريقة طهي الطعمية

يوضع الفول المدشوش المنقوع في المياه منذ المساء، مع من مجموعة من الخضروات، منها الشبت والبقدونس والكرات والبصل، بعد غسلهم بشكل جيد، في ماكينة الطحن.

وماكينة الطحن أو (الحجر) هي آلة بمواصفات خاصة تتكون من مكان مجوف توضع فيه مكونات الفلافل (الطعمية)، على أن يتم طحنها وتنعيمها بواسطة يد حديدية تدور بشكل دائري بين تجويف الحجر.

يقوم عامل المطعم بمهارة فائقة بإخراج عجين "الطعمية" من "الحجر"، وبمهارة أكبر يضعها في مقلاة الزيت بيديه دون استخدام أي آلة.

تمكث "الفلافل" في الزيت المغلي لدقائق، قبل أن تخرج أقراصا دائرية، ظاهرها مقرمش وداخلها عجين مطهو.

تزاحم المصريين على عربات الفول بالصباح ـ الجزيرة

تجربة السياح

تشتهر "الفلافل" في الأماكن السياحية الأثرية، مثل الحسين وخان الخليلي بالقاهرة القديمة، حيث يقبل عليها سياح، باعتبارها أكلة مصرية خالصة.

رغم وجود "الفلافل" في بلاد الشام (سوريا ولبنان والأردن وفلسطين) والعراق والسعودية، وغيرها، إلا أنها تصنع في تلك الدول من الحمص والملح والكمون والفلفل، وليس من "الفول" كما يحدث في مصر.

بالنسبة للقيمة الغذائية لـ"الفلافل"، فهي تحتوي على البروتين النباتي (من الفول)، لاسيما وأنها تؤكل مع السلطة الخضراء.

غير معروف تحديدا العام الذي بدأت تحتل فيه "الفلافل" مكانا على المائدة المصرية، ويتردد أنها معروفة منذ عصر قدماء المصريين.

الطعمية أحد أشهر الأكلات الشعبية المصرية