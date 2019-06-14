"تويتر" يحذف "تغريدات" إعلامي سعودي حرض على قصف الجزيرة

حذفت إدارة موقع "تويتر" "تغريدات" للإعلامي السعودي خالد المطرفي حرض فيها على قصف قناة الجزيرة، وذلك بعد شكوى تقدمت بها شبكة الجزيرة لإدارة تويتر.

وحذفت إدارة تويتر تغريدات المطرفي موضحة أنها تنتهك قواعد وسياسات تويتر.

وأوضحت إدارة "تويتر" أن "تغريدات" المطرفي تنتهك قواعد وسياسات الشركة وأن الموقع لا يتسامح مطلقا مع التغريدات التحريضية العنيفة التي تهدد حياة الأبرياء، وأنها ستقوم بتعليق فوري ودائم لأي حساب يمارس التحريض.

ما القصة؟

كان المطرفي قد غرد سلسلة "تغريدات" حذفها "تويتر" قال في إحداها إنه من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام بإصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام ما يعني أن قناة الجزيرة في قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية.

تغريدة خالد المطرفي التي حرض فيها على قصف الجزيرة

أكد المطرفي دعوته لاستهداف الجزيرة والتحريض على صحفييها من خلال "تغريدة" ثانية اعتبر فيها أن ضرب قناة الجزيرة هو هدف مشروع للتحالف العربي حسب تعبيره.

في ردود الفعل بعد حذف تغريداته قال المطرفي في "تغريدة" أخرى: "لا يغضب المرء من صغير جداً جداً، لكن لماذا هذا الهلع من "تغريدة" نفضت "قشكم" كل هذا النفض. لا تقلق وأبلغ حليفكم أبرهة وحاميتكم شريفة وقبلهم تنظيم_الحمدين بأن الأمور مازالت على هونها. هذه "تغريدة" وفعلت بكم الأفاعيل فماذا لو جاءتكم طيور الأبابيل :)".

لا يغضب المرء من صغير جداً جداً، لكن لماذا هذا الهلع من تغريدة نفضت "قشكم" كل هذا النفض…. لا تقلق وأبلغ حليفكم #أبرهة وحاميتكم #شريفة وقبلهم #تنظيم_الحمدين بأن الأمور مازالت على هونها…

هذه تغريدة وفعلت بكم الأفاعيل فماذا لو جائتكم طيور الأبابيل 🙂 https://t.co/nYLz3yS8Ps — خالد المطرفي (@Almatrafi) June 13, 2019

جاسم سلمان نائب مدير تحرير جريدة الشرق القطرية غرد قائلا: "إدارة "تويتر تلغي "تغريدة" الإرهابي من دولة الإرهاب على أصوله خالد المطرفي بتهديد قصف الجزيرة، لو أنه شخص آخر لكانت إدارة "تويتر" أوقفت حسابه كأنهم يقولون له أحرجتنا.

محمد السليطي غرد قائلا: تم قصف الجزيرة في أفغانستان واستشهد بعض مراسليها في عدة دول وسجن أحدهم في غوانتانامو ولكنها لم تستسلم ولم يثنِ ذلك مراسليها من الدفاع عن الحريات في كل مكان (الحق يعلو ولايعلى عليه)

يذكر أن خالد المطرفي انضم إلى قناة العربية عام 2009 وشغل مدير مكتب القناة في السعودية حتى عام 2015، ويعرف حاليا بكتاباته في الصحف المحلية و"تغريداته" المثيرة للجدل في "تويتر" ومعروف بين المغردين باسم (صحفي الديوان) لقربه من أصحاب القرار في المملكة، حسب وصفهم.

دعوات سابقة لاستهداف الجزيرة: