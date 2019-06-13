مطعم "أرطغرل" في مصر يغير اسمه بعد الحملة على السوريين

رغم أن صاحبه مصري ليس سوريا أو تركيا، إلا أنه قرر تغيير اسم مطعمه "أرطغرل"، بعدما هاجمه محام مقرب من السلطة اشتهر بتقديم بلاغات للنيابة العامة.

التفاصيل:

"محمود نبيل المنوفي" صاحب "مطعم أرطغرل للمأكولات السورية" في مدينة مرسى مطروح قال إنه قرر تغيير اسم المطعم بعد الحملات الضارية ضده.

"المنوفي" أكد في تدوينة على فيسبوك: أنا مصري من بين ثلاثة شركاء وليس لنا أي اتجاه سياسي ولسنا ارهابيين ولا نمول جماعات إسلامية لذلك غيرنا اسم المطعم منعا للمشاكل.

المنوفي: اسم المطعم مطابق لوالد أول سلاطين العثمانيين، وليس مقصودا به أي هدف سياسي، وإنما استوحيته من مشاهدة المسلسل المدبلج (أرطغرل) الذي يحمل نفس الاسم بعد إعجابه به، ولكني واجهت "ضغوطا هائلة" اضطرتني لتغيير اسم المطعم "منعا للمشاكل".

واختار للمطعم الجديد اسم "بدر"، مؤكدا أنه سيستمر في تقديم الأكلات السورية.

#السوريين_منورين_مصر

إجبار أصحاب مطعم أرطغرل للمأكولات السورية في مرسى مطروح على إزالة اليافطة واستبدال اسم المطعم ..✋ هيا دي مصر يا جماعه..مصر الطيبه واللي بتحب الخير للكل 😏

مصر المرعبه

#المحيط_بيوزع_فولورز_ولمون pic.twitter.com/FnR55NR6dV — aledك (@kaled_444444) June 11, 2019

سبب تغيير الاسم

جاء تغيير اسم المطعم بعد الحملة التي شنها محام مصري اشتهر برفع دعاوي قضائية ضد منتقدي الحكومة، وذكر اسم المطعم ووصف "أرطغرل" بأوصاف عنصرية، وقيام مصريين أيضا بالهجوم عليه والمطالبة بمحاسبته بدعوى أنه زار قطر، وله تعليقات سياسية.

المحامي سمير صبري، طالب النائب العام، بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بدعوى أنهم "نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين"، وانتقد على حسابه علي فيس بوك تسميه أحد المطاعم السورية باسم (أرطغرل)، واعتبر تسميه المطعم نفسه بهذا الاسم "مهزلة" على أرض مصرية.

عقب هجوم المحامي المصري علي اسم المطعم وبالتزامن مع الحملة ضد السوريين، بدأت بعض التعليقات على مواقع التواصل تهاجم المحل وأصحابه وتطالب بغلقه وتغيير اسمه، واتهم بدعم أردوغان والإخوان.

صاحب مطعم ارطغرل لابد من محاسبته

لان كل بوستاته ضد الدوله pic.twitter.com/kSIFaqHxHO — Magdy Zarif (@MagdyZarif12) June 11, 2019

أثارت المطالبات بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين في مصر، جدلا واسعًا الأيام الماضية، بعد هجوم مشبوه عليهم وعلى أنشطتهم الاقتصادية ومطاعمهم التي تلقى رواجا في مصر.

رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاج "السوريين منورين مصر" للرد على تلك المطالبات التي وصفوها بالمسيئة وغير الطبيعية، واشترك فيه مصريون وسوريون في مظاهرة حب علي عكس ما استهدف مطلقو الحملة ضد السوريين بمصر.

صاحب مطعم "ارطغرل" اشرف جابر إخواني مصري ولما تشوف الاكاونت بتاعه وتعرف انه ضد الدولة ودائم التردد على دويلة قطر فلا تعجب من اختياره للإسم.

عفواً فإزالة الإسم لا تعفيه من المساءلة. — السيد النيلى (@elneli1) June 11, 2019

حقق العمل الدرامي التركي "قيامة أرطغرل" نجاحا كبيرا في العالم العربي

قيامة أرطغرل