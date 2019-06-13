مطعم "أرطغرل" في مصر يغير اسمه بعد الحملة على السوريين

رغم أن صاحبه مصري ليس سوريا أو تركيا، إلا أنه قرر تغيير اسم مطعمه "أرطغرل"، بعدما هاجمه محام مقرب من السلطة اشتهر بتقديم بلاغات للنيابة العامة.
"محمود نبيل المنوفي" صاحب "مطعم أرطغرل للمأكولات السورية" في مدينة مرسى مطروح قال إنه قرر تغيير اسم المطعم بعد الحملات الضارية ضده.
"المنوفي" أكد في تدوينة على فيسبوك: أنا مصري من بين ثلاثة شركاء وليس لنا أي اتجاه سياسي ولسنا ارهابيين ولا نمول جماعات إسلامية لذلك غيرنا اسم المطعم منعا للمشاكل.
المنوفي: اسم المطعم مطابق لوالد أول سلاطين العثمانيين، وليس مقصودا به أي هدف سياسي، وإنما استوحيته من مشاهدة المسلسل المدبلج (أرطغرل) الذي يحمل نفس الاسم بعد إعجابه به، ولكني واجهت "ضغوطا هائلة" اضطرتني لتغيير اسم المطعم "منعا للمشاكل".
واختار للمطعم الجديد اسم "بدر"، مؤكدا أنه سيستمر في تقديم الأكلات السورية.
#السوريين_منورين_مصر
إجبار أصحاب مطعم أرطغرل للمأكولات السورية في مرسى مطروح على إزالة اليافطة واستبدال اسم المطعم ..✋
هيا دي مصر يا جماعه..مصر الطيبه واللي بتحب الخير للكل 😏
مصر المرعبه
#المحيط_بيوزع_فولورز_ولمون pic.twitter.com/FnR55NR6dV
— aledك (@kaled_444444) June 11, 2019
صاحب مطعم ارطغرل لابد من محاسبته
لان كل بوستاته ضد الدوله pic.twitter.com/kSIFaqHxHO
— Magdy Zarif (@MagdyZarif12) June 11, 2019
صاحب مطعم "ارطغرل" اشرف جابر إخواني مصري ولما تشوف الاكاونت بتاعه وتعرف انه ضد الدولة ودائم التردد على دويلة قطر فلا تعجب من اختياره للإسم.
عفواً فإزالة الإسم لا تعفيه من المساءلة.
— السيد النيلى (@elneli1) June 11, 2019