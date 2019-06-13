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منوعات|مصر

مطعم "أرطغرل" في مصر يغير اسمه بعد الحملة على السوريين

13/6/2019

رغم أن صاحبه مصري ليس سوريا أو تركيا، إلا أنه قرر تغيير اسم مطعمه "أرطغرل"، بعدما هاجمه محام مقرب من السلطة اشتهر بتقديم بلاغات للنيابة العامة.

التفاصيل:

"محمود نبيل المنوفي" صاحب "مطعم أرطغرل للمأكولات السورية" في مدينة مرسى مطروح قال إنه قرر تغيير اسم المطعم بعد الحملات الضارية ضده.
"المنوفي" أكد في تدوينة على فيسبوك: أنا مصري من بين ثلاثة شركاء وليس لنا أي اتجاه سياسي ولسنا ارهابيين ولا نمول جماعات إسلامية لذلك غيرنا اسم المطعم منعا للمشاكل.
المنوفي: اسم المطعم مطابق لوالد أول سلاطين العثمانيين، وليس مقصودا به أي هدف سياسي، وإنما استوحيته من مشاهدة المسلسل المدبلج (أرطغرل) الذي يحمل نفس الاسم بعد إعجابه به، ولكني واجهت "ضغوطا هائلة" اضطرتني لتغيير اسم المطعم "منعا للمشاكل".
واختار للمطعم الجديد اسم "بدر"، مؤكدا أنه سيستمر في تقديم الأكلات السورية.

سبب تغيير الاسم
  • جاء تغيير اسم المطعم بعد الحملة التي شنها محام مصري اشتهر برفع دعاوي قضائية ضد منتقدي الحكومة، وذكر اسم المطعم ووصف "أرطغرل" بأوصاف عنصرية، وقيام مصريين أيضا بالهجوم عليه والمطالبة بمحاسبته بدعوى أنه زار قطر، وله تعليقات سياسية.
  • المحامي سمير صبري، طالب النائب العام، بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بدعوى أنهم "نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين"، وانتقد على حسابه علي فيس بوك تسميه أحد المطاعم السورية باسم (أرطغرل)، واعتبر تسميه المطعم نفسه بهذا الاسم "مهزلة" على أرض مصرية.
  • عقب هجوم المحامي المصري علي اسم المطعم وبالتزامن مع الحملة ضد السوريين، بدأت بعض التعليقات على مواقع التواصل تهاجم المحل وأصحابه وتطالب بغلقه وتغيير اسمه، واتهم بدعم أردوغان والإخوان.

  • أثارت المطالبات بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين في مصر، جدلا واسعًا الأيام الماضية، بعد هجوم مشبوه عليهم وعلى أنشطتهم الاقتصادية ومطاعمهم التي تلقى رواجا في مصر.
  • رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاج "السوريين منورين مصر" للرد على تلك المطالبات التي وصفوها بالمسيئة وغير الطبيعية، واشترك فيه مصريون وسوريون في مظاهرة حب علي عكس ما استهدف مطلقو الحملة ضد السوريين بمصر.

حقق العمل الدرامي التركي &quot;قيامة أرطغرل&quot; نجاحا كبيرا في العالم العربي
 قيامة أرطغرل
  • عمل درامي تركي نال شهرة واسعة خلال السنوات الـ 5 الماضية وحقق نسب مشاهدة عالية ، وحقق نجاحا كبيرا في العالم العربي.
  • دارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).
  • ولعب دور البطولة في المسلسل النجم إنغين ألتان دوزياطان على مدار المواسم الخمسة، فيما يجسد الفنان الشهير بوراك أوزجفيت دور عثمان في المسلسل.
     
المصدر : الجزيرة مباشر
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