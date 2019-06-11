بول بوغبا يكشف سبب تمسكه بالإسلام.. ماذا قال؟

كشف لاعب كرة القدم الفرنسي ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا سبب تدينه وتمسكه بالإسلام، وذلك في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية الإثنين.

أبرز تصريحات بوغبا:

كوني مسلما يعني بالنسبة لي كل شيء. هذا هو الذي يجعلني ممتنا لكل شيء يحدث.

كنت أتشكك في أمور كثيرة قبل أن أتجه للإسلام الذي جعلني أشعر بالمزيد من السلام الداخلي.

لقد جعلني هذا شخصا أفضل. لقد جعلني أتغير وأدرك أمورا في الحياة.

لقد كان تغييرا جيدا في حياتي لأنني لم أكن قد ولدت مسلما، رغم أن أمي كانت مسلمة. لقد نشأت هكذا أحترم الجميع.

الإسلام ليس تلك الصورة التي يراها الجميع.. الإرهاب… ما نسمعه في وسائل الإعلام هو في الحقيقة شيء آخر، الإسلام شيء جميل.

كل شخص يمكن أن يجد أنه مرتبط بالإسلام.

وردا على سؤال عن سبب هذا التحول في حياته وتمسكه بالإسلام قال بوغبا: "حدث ذلك لأن لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين. ونحن نتحدث دائما. كنت أسأل نفسي عن الكثير من الأشياء، ثم بدأت في إجراء بحثي الخاص. صليت مرة واحدة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف. شعرت بحالة جيدة حقا".

"منذ ذلك اليوم تابعت طريقي. عليك أن تصلي خمس مرات في اليوم، وهذا أحد أعمدة الإسلام. معنى قيامك بذلك أنك تطلب المغفرة، وتكون ممتنا لكل ما لديك، مثل صحتي وكل شيء".

"إنه حقا دين يفتح عقلي وربما يجعلني شخصا أفضل، فأنت تفكر أكثر في الحياة الآخرة".

"هذه الحياة تتضمن اختبارا. مثلما كوني معك هنا. حتى لو لم تكن مسلما، فأنت إنسان طبيعي. لك علاقة إنسانية وتحظى بالاحترام لشخصك لدينك وللونك وكل شيء.

"الإسلام باختصار هو هذا الاحترام للإنسانية وكل شيء".

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