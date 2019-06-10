البث الحي
منوعات

مصر تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس"توت عنخ أمون"

قناع توت عنخ آمون
قناع توت عنخ آمون
10/6/2019

خاطبت القاهرة، الإثنين، لندن، لوقف مزاد لبيع رأس تمثال للفرعون توت عنخ آمون الذهبي، مقرر يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون، بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ يوليو/تموز المقبل.

أحقية القاهرة في القطعة
  • الخارجية المصرية: المخاطبات شملت صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، داعية إلى الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية.
  • شددت الخارجية على أحقية القاهرة في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
  • الخارجية أشارت كذلك إلى أن سفارة مصر في لندن خاطبت وزارة الخارجية البريطانية كذلك لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وإعادته إلى مصر، من دون توضيح الرد.
  • دار كريستيز للمزادات في لندن أعلنت على موقعها الرسمي في الثالث من الشهر الجاري، عرض رأس التمثال للبيع في مزاد علني مقرر في 4 يوليو/تموز وتوقعت أن يتجاوز سعره أربعة ملايين جنيه إسترليني، حوالي (5 ملايين دولار).

خلفيات:
  • يعد توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني وقد توفي في العام 1324 قبل الميلاد وهو في التاسعة عشرة من عمره بعدما أمضى تسع سنوات فقط في الحكم.
  • يجسد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء، وقد صُنع من حجر الكوارتز، ويكتسب شهرة عالمية في الأوساط السياحية.
     
  • صيف 2017، أعلنت وزارة الآثار المصرية فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت،
  • بناء على أعمال حصر قامت بهابين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن القاهرة استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص، ومهربة إلى خارج البلاد.
المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي

بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

وُلد الباندا من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 (الفرنسية)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)