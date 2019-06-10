مصر تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس"توت عنخ أمون"

خاطبت القاهرة، الإثنين، لندن، لوقف مزاد لبيع رأس تمثال للفرعون توت عنخ آمون الذهبي، مقرر يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون، بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ يوليو/تموز المقبل.

أحقية القاهرة في القطعة

الخارجية المصرية: المخاطبات شملت صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، داعية إلى الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية.

شددت الخارجية على أحقية القاهرة في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

الخارجية أشارت كذلك إلى أن سفارة مصر في لندن خاطبت وزارة الخارجية البريطانية كذلك لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وإعادته إلى مصر، من دون توضيح الرد.

دار كريستيز للمزادات في لندن أعلنت على موقعها الرسمي في الثالث من الشهر الجاري، عرض رأس التمثال للبيع في مزاد علني مقرر في 4 يوليو/تموز وتوقعت أن يتجاوز سعره أربعة ملايين جنيه إسترليني، حوالي (5 ملايين دولار).

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