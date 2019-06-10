لماذا يحتفي غوغل بالروائي المصري أحمد خالد توفيق؟

احتفل اليوم محرك بحث "غوغل" بالذكرى الـ 57 لميلاد الطبيب والروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الملقّب بـ"العراب"، والذي ألهم الشباب كيف يقرؤون.

ونشر "غوغل" صورة الكاتب الراحل في واجهة الموقع مصحوبة بمجموعة من أشهر شخصيات أعماله، وقد اشتهر بأدب الرعب والخيال العلمي.

"محمد" نجل توفيق وجه الشكر عبر فيسبوك لـ"غوغل" على تخليدها لذكرى والده بهذه اللفتة المميزة.

"العرّاب" في سطور:

ولد أحمد خالد توفيق يوم 10 يونيو/حزيران 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، وتوفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 2018 بأزمة قلبية مفاجئة .

تخرج في كلية الطب عام 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997.

استقطب بأعماله الشباب المتعطش للقراءة بعيدًا عن السياسة وهمومها، وأطلق عليه محبوه لقب "العرّاب"، ويعد من رواد قصص الرعب والخيال العلمي في الوطن العربي بشكل عام.

من أشهر إبداعاته: سلسلة ما وراء الطبيعة، وسلسلة فانتازيا، ورواية يوتوبيا، ورواية السنجة، ورواية إيكاروس، ورواية في ممر الفئران، ورواية شآبيب.

أيضًا ترجم عشرات الكتب والروايات، وله مقالات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، ومن الروايات التي قام بترجمتها: نادى القتال، ديرمافوريا، عداء الطائرة الورقية، سلسلة رجفة الخوف.

تميز أحمد توفيق بأسلوبه السردي السهل، وهو ما عرضه للانتقاد، لكنه كان يرى أن الكتابة علاج لاضطرابات الكاتب النفسية لأنه يكتب لنفسه أولًا.

نال جائزة الرواية العربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن روايته "مثل إيكاروس"، الصادرة عن دار الشروق في مصر.

بعض أبرز مقولات أحمد خالد توفيق:

أريد أن أجمع قدرًا من المال يكفي لعلاج الأمراض التي أصابتني أثناء جمعه!

أحب مباريات كرة القدم المعادة، حتى أقوم من البداية بتشجيع الفريق الذي سيفوز!

لكي تكون كاتبًا ساخرًا يجب أن تملك القدرة على السخرية من نفسك أولاً…! كل من لا يملكون هذه القدرة سخريتهم سمجة لزجة كريهة.

يبحث الرجل عن فتاة مهذبة طيبة جميلة وبنت ناس.. ما إن يجد هذه الجوهرة حتى يكافئها بأن يهديها نفسه!

انتهت صداقتنا ليس بمشاجرة أو موقف عنيف، وإنما هي حالة من القرف والملل التدريجي… ما ينتهي ببطء لا يعود بسرعة.. لا يعود أبدًا..!

الأرجح أن الشخص الحنون لا يفرق بين إعطاء الحنان وتلقيه… هذه ظاهرة عجيبة.

الرضا كوب من الماء الصافي.. يمكن لأي شيء أن يفسده.

الثقة بالنفس كلام فارغ.. سوف يدهشك كم الأشياء التي لا تعرفها أو لا تجيدها.. المهم أن تثق بقدرتك على أن تكون أفضل..

حتى اليوم انظر بانبهار إلى كل من تخرج في كلية الآداب باعتباره شخصًا خارقًا تلقى أسرار الكهنوت.

العراب الروائي المصري أحمد خالد توفيق