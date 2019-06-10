آخر أغنيات "منشد الثورة السورية" تصدح بأحرار الجزائر والسودان ومصر (فيديو)

من المفارقات الغريبة التي تصادفت مع رحيل عبد الباسط الساروت "منشد الثورة السورية وحارسها"، أن تتطرق آخر أغنياته إلى الحديث عن طواغيت العرب وثوار الجزائر والسودان ومصر.

"لا بد يلفي العيد":

في أواخر شهر مايو/أيار المنصرم، وفي شهر رمضان الفضيل، قدم الساروت أغنية جديدة، هي الأخيرة من إنتاج تلفزيون سوريا بعنوان (سوريا ظلّي واقفة).

الأغنية بدأت برصد مأساة الشعب السوري منذ اندلاع الثورة في 2011 وكيف يقضون رمضان والعيد ما بين الموت أو التشريد، مشددًا على ضرورة ثبات الثوار في الميدان والتعلق بالأمل قائلًا "سوريا ظلّي واقفة.. رغم الجروح النازفة.. لا بد يلفي العيد" (في إشارة إلى الحرية والانتصار على الظلم في النهاية).

عُرف عن الساروت تمسكه بالأمل ودائمًا ما كان يردد أن الثورة "ضد الطغيان" ستعود من جديد، وكان قلبه معلقًا بالثورة ودائمًا ما كان يؤكد أن التهجير المستمر من منطقة لأخرى هي ثمن قليل للحرية.

الساروت تغنّى بحرائر الجزائر والثوار في السودان، وذكّر مصر بقوتها وصدها للطغيان موقنًا بأنها ستنتصر على "طاغوت العصر"، ولم ينس الإشارة في بداية لحنه الحزين، إلى "طواغيت العرب" الذين ثارت الشعوب ضد أنظمتهم الفاسدة فكانت بداية الربيع العربي.

الأغنية من كلمات فراس الرحيم وألحان دياب ميقري، وتقول كلماتها:

سوريا جانا رمضان.. بعد رمضان العيد

تاسع سنة يا غالية.. بينا المرار يزيد

يا شام إنتي شامنا.. بيكِ بنينا احلامنا

الكل ظلمة وشامنا.. يا موت يا تشريد

ما ضيف يوم وزارنا.. إلا شبع بديارنا

والزمن يوم إن جارنا.. ضاق البحر والبيد

ندري طواغيت العرب.. ناموسهم شهوة وطرب

نسيوا إذا الشعب انغلب ما عاد سيف يفيد

جِتنا الجزاير ثايرة.. بيها الحراير سايرة

الخرطوم صاحت حاضرة.. ونقوم إيد بإيد

وبعون ربك يا مصر.. تردّين طاغوت العصر

من غيرك حزام الظهر.. ودها المغول تبيد

ثورتنا هذي كاشفة.. سوريا ظلي واقفة

رغم الجروح النازفة.. لا بد يلفي العيد

رحلة عبد الباسط الساروت: