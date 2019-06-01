7 عوامل تساعدك على حماية قلبك من الأمراض

كشفت دراسة أمريكية أن 7 عوامل رئيسية، يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذا حرص الأشخاص على متابعتها بشكل مستمر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعتي "فاندربيلت" و"وتافتس" ومستشفى ومختبر علم الأوبئة الغذائية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (JAMA Network Open) العلمية.

وحسب جمعية القلب الأمريكية، فإن المقاييس الصحية السبعة التي تتنبأ بصحة القلب تشمل 4 سلوكيات يسيطر عليها الأشخاص، و3 قياسات حيوية دورية يجب أن تبقى في مستويات صحية.

سلوكيات قابلة للتعديل

عدم التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول الطعام الصحي.

ممارسة الأنشطة الرياضية.

عوامل مرتبطة بالقياسات الحيوية

ضغط الدم.

الكوليسترول.

السكر في الدم.

إجراءات الدراسة

قام الباحثون بدراسة مدى تأثير هذه التدابير السبع على صحة القلب في المستقبل، ووجدوا أن التزام الأشخاص بهذه العوامل يحدد درجة صحة القلب والأوعية الدموية.

للوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون بيانات حوالي 75 ألف شخص من البالغين في الصين، الذين أكملوا استبيانات حول صحتهم وخضوعهم لاختبارات سريرية واختبارات معملية خلال مدة الدراسة التي استمرت 4 سنوات.

على مدار السنوات الخمس التالية، تابع الباحثون حالات الإصابة الجديدة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين.

نتائج الدراسة

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين سجلوا نتائج جيدة في المقاييس السبعة، من حيث مدى الالتزام بها، كانت لديهم فرصة أقل لخطر الإصابة القلبية الوعائية، مقارنة بالأشخاص الذين لم يلتزموا بذلك.

وجد الباحثون أيضًا أن تحسين هذه المقاييس بمرور الوقت يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

قال شيانغ قاو، قائد فريق البحث إن "الدراسة تشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يقوا أنفسهم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل إذا حرصوا على متابعة هذه العوامل السبعة والالتزام بها". وأضاف "على سبيل المثال، تمكن حوالي 19% من المشاركين في الدراسة من الحفاظ على درجة أفضل في صحة القلب والأوعية الدموية طوال فترة الدراسة، ووجدنا أن هؤلاء الأشخاص لديهم فرصة أقل بنسبة 79% للإصابة بأمراض القلب في المستقبل".

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