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منوعات|الفلبين

شاهد: صرصور "ليبرالي" يتسلق كتف رئيس الفلبين أثناء تجمع انتخابي

9/5/2019

لم يظهر أي انزعاج على رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي عندما تسلق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعا بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي.

التفاصيل:  
  • أظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر خلال التجمع الذي نُظم مساء، الأربعاء، في إقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.
  • سارعت مساعدة للرئيس لإبعاد الصرصور عن كتفه إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه. وعندما تنبه دوتيرتي (74 عاما) إلى وجود الصرصور بحركة مساعدته المضطربة، أزاحه بعيدا.
  • بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه ومزح قائلا إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور.
  • الرئيس الفلبيني قال مفجرا ضحكات الحاضرين "إنه ليبرالي! بكل تأكيد". وأكمل دوتيرتي بعدها بقية خطابه الذي استمر ساعتين.
المصدر : رويترز
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