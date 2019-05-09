شاهد: ريشة فنان تجسد واقع الحياة وراء القضبان في مصر

أمس، قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق إنشاء سجنين مركزيين بمحافظة القليوبية "شمال القاهرة"، ليرتفع بذلك عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد السيسي إلى 26 سجنًا من أصل 68 سجنًا في عموم البلاد.