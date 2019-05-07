شاهد: جمعية خيرية باكستانية تقدم لحم النعام للفقراء في رمضان

تقدم جمعية خيرية في مدينة كراتشي الساحلية وجبة فاخرة نادرة من نوعها لمسلمي المدينة على مائدة السحور والإفطار في شهر رمضان .. لحم النعام.

النعام غالي الثمن وليس من المعتاد أكله في باكستان حيث النعام غير مألوف في البلاد التي يقطنها 208 ملايين نسمة.

قام متطوعون بتسوية اللحم الأحمر في قدور وقدموه مع الحمص والكاري لأكثر من 500 من السكان في وجبة السحور قبل فجر اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في باكستان.

قال ظفار عباس الأمين العام لمؤسسة الجعفرية لإدارة الكوارث إن الأثرياء "دعمونا ومثل العام الماضي نقدم هذه الأطباق التي حتى شخص من الطبقة المتوسطة لا يقدر على شرائها ما بالك بالفقراء".

عباس قال إن الخطة تشمل تقديم لحم الغزال وأطباق غالية أخرى في الأيام المقبلة خلال شهر رمضان.