جيم أوف ثرونز يعتذر لمشاهديه بعد ظهور كوب قهوة ستاربكس

اعتذر صناع مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) لعشاقه ومشاهديه عن ظهور كوب من قهوة ستاربكس بطريق الخطأ في أحد مشاهد المسلسل الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى.

التفاصيل

News from Winterfell.

The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl

— Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019