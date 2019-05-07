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جيم أوف ثرونز يعتذر لمشاهديه بعد ظهور كوب قهوة ستاربكس

لقطة من مسلسل صراع العروش حيث يظهر كوب قهوة ستاربكس
لقطة من مسلسل صراع العروش حيث يظهر كوب قهوة ستاربكس
7/5/2019

اعتذر صناع مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) لعشاقه ومشاهديه عن ظهور كوب من قهوة ستاربكس بطريق الخطأ في أحد مشاهد المسلسل الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى.

التفاصيل

  • شوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة وينترفيل، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارجارين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير والتي حملت عنوان "آخر أفراد أسرة ستارك" (ذا لاست أوف ذا ستاركس).
  • قدمت بيرني كولفيلد وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) اعتذارا لمحبي المسلسل.
  • قالت في مقابلة مع إذاعة (واي.إن.واي.سي) في نيويورك يوم الإثنين "لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة".
  • تابعت مازحة "نحن آسفون. ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة ستاربكس".
  • في تعليق ساخر قالت شبكة (إتش.بي.أو) إن "مشروب اللاتية الذي ظهر في الحلقة كان المشروب الخطأ. دينيرس طلبت كوبا من الشاي بالأعشاب".
  • أدلت شركة ستاربكس، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، بدلوها في الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.
  • قال حساب الشركة على تويتر "بصراحة فوجئنا لأنها (دينيريس) لم تطلب مشروب التنين" في إشارة إلى أحدث مشروب أضيف إلى قائمة الشركة الصيفية وهو مشروب وردي اللون من فاكهة التنين (دراجون فروت) وحليب جوز الهند.

  • تعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير من المسلسل المقتبس عن سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" (إيه سونج أوف أيس أند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، يوم 19 مايو/أيار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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