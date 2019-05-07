"بهيّة" مصر.. الموت يغيب الممثلة محسنة توفيق عن 79 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الممثلة محسنة توفيق في ساعة متأخرة من مساء الإثنين عن 79 عامًا بعد صراع مع المرض وبعد رحلة عطاء طويلة.

أضافت النقابة عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

محسنة توفيق من أبرز الفنانين الذين نزلوا ميدان التحرير ودعموا ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولها تاريخ نضالي من قبل ضد اتفاقية "كامب ديفيد"، الموقعة بين مصر وإسرائيل، كان سببًا في غيابها مجبرة عن الشاشة لعقود.

من هي "بهية" مصر:

ولدت محسنة توفيق في ديسمبر/كانون الأول 1939 وبدأت مشوارها الفني مبكرًا مع المسرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.

قدمت عدد من المسرحيات منها "مأساة جميلة، منين أجيب ناس، حاملات القرابين، الدخان، إيرما، عفاريت مصر الجديدة".

في مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات "الكعبة المشرفة، الشوارع الخلفية، الوسية، أم كلثوم" وغيرها لكن يبقى دورها في "ليالي الحلمية" الأكثر تأثيرًا لدى المشاهدين المصريين والعرب.

أعمالها في السينما رغم قلتها كانت مميزة وتركت بصمة راسخة خاصة وأن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين الذي قدمها في "العصفور" و"الوداع يا بونابرت" و"إسكندرية ليه".

نالت جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012 وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير/شباط.

نعي واسع على منصات التواصل:

عدد من الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، نعوا الممثلة الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وأن رحيلها واكب أول أيام شهر رمضان المبارك.

الشاعر تميم البرغوثي نعاها على فيسبوك مستفيضًا: أراها واقفة إلى جانب أمي يدها على جبيني تقيس حرارتي في مرض مفاجئ وأنا طفل في الثانية عشرة.

البرغوثي: أراها واقفة مع الملايين في مظاهرات جمعة الغضب في ٢٨ يناير ٢٠١١ ويدها على عكازها، تقع وتقف ثانية ولا تعود للوراء. وبين الوقفتين آلاف الأغاني التي تحمل عن أكتافنا ليل القاهرة الثقيل كما تحمل تماثيل أثينا سقف معبدها.

البرغوثي: عزلها أنور السادات عن التمثيل، وقفت ضده وضد كامب ديفيد وضد حسني مبارك وضد هذا الأضحوكة الأخير، وضد لعقة البساطير والبيادات من الفنانين الجواسيس، وكلهم حاول أن يحاصرها ويعزلها عن الناس فازدادت من الناس قربًا.

البرغوثي: مشهدها في فيلم العصفور وهي تصيح في الشوارع "ها نحارب" بعد هزيمة ١٩٦٧ عاشته حقيقة، في ذلك اليوم من يونيو ٦٧ ولخمسين عامًا بعده. ظلت تعيشه حتى الأمس.

رحم الله الأستاذة الفنانه القديرة محسنه توفيق و اسكنها فسيح جناته كانت نموذج فريد للفن الراقي و الانسانيه — Amr Ellissy (@amrellissy) May 6, 2019

الإعلامي عمرو الليثي كتب على تويتر: رحم الله الأستاذة الفنانة القديرة محسنة توفيق وأسكنها فسيح جناته، كانت نموذجا فريدا للفن الراقي والإنسانية.

الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في ذمة الله، عليها ألف رحمة ونور، وشكرا للزمان الذي أسعدني بصحبتها والعمل معها، ربنا يصبر أسرتها وكل محبيها، ويعدي الأيام الصعبة دي على خير https://t.co/6dEXcqxp5k — Belal Fadl (@belalfadl) May 7, 2019

الكاتب بلال فضل غرد قائلًا: الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في ذمة الله، عليها ألف رحمة ونور، وشكرًا للزمان الذي أسعدني بصحبتها والعمل معها، ربنا يصبر أسرتها وكل محبيها، ويعدي الأيام الصعبة دي على خير.

بهية… السلام لروحك الفنانة محسنة توفيق. pic.twitter.com/EPUoFhM18D — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) May 6, 2019

الإعلامية ليليان داوود كتبت على تويتر: بهية… السلام لروحك الفنانة محسنة توفيق.

وزارة الثقافة المصرية قالت في بيان إن "تاريخ الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق".

مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا. #محسنة_توفيق pic.twitter.com/b5TS41v96O — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) May 7, 2019

الممثلة منة شلبي كتبت على تويتر: مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق.. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا.

خبر محزن برحيل الاستاذه العظيمه محسنه توفيق .. على رأي محسنه توفيق في دور بهيه في فيلم العصفور "حصوه في عين اللي مايقول لكوا جاتكوا نييييلة" .. فعلا جاتنا نيله ماشبعناش منك كفايه .. الف وحمه و نور عليكي يا استاذه #محسنه_توفيق pic.twitter.com/M9xqoWCVj1 — محمود البزاوي (@albezzawy) May 6, 2019

الفنان محمود البزاوي غرد قائلًا: خبر محزن برحيل الأستاذة العظيمة محسنة توفيق.. ألف رحمة ونور عليكِ.

انا لله وإنا اليه راجعون ، وفاه الفنانه القديره والعظيمه محسنه توفيق pic.twitter.com/YF36EXa5Oz — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 6, 2019

الممثلة رانيا يوسف كتبت على تويتر: إنا لله وإنا اليه راجعون، وفاه الفنانة القديرة والعظيمة محسنة توفيق.

خالص الحزن والتعازي في محسنة توفيق، بهية، أنيسة البدري، رمز الأم والوطن، اللي صرخت "هنحارب" وخلت البلد كلها تصرخها معاها في واحد من أروع مشاهد السينما المصرية كلها. pic.twitter.com/0njk6zmHFc — Amr Salama (@amrmsalama) May 7, 2019

المخرج عمرو سلامة غرد قائلًا: خالص الحزن والتعازي في محسنة توفيق، بهية، أنيسة البدري، رمز الأم والوطن، اللي صرخت "هنحارب" وخلت البلد كلها تصرخها معاها في واحد من أروع مشاهد السينما المصرية كلها.

محسنة توفيق البقية في حياتكم — SIMONE سيمون (@simonoulla) May 7, 2019

الفنانة سيمون كتبت على تويتر: محسنة توفيق البقية في حياتكم.

وداعآ الفنانة المصرية العظيمة محسنة توفيق #بهية_ماتت 😔😔😔 pic.twitter.com/9cz90AHeYx — Saadoun | سعدون 🇪🇬 (@SaadounFilm) May 6, 2019

المخرج السينمائي محمود سعدون: وداعًا الفنانة المصرية العظيمة محسنة توفيق. بهية ماتت.

سلامنا أمانة لكل من عندك يا ست أنيسة..

صفحة أخرى تطوى من مصر التي نعرفها..

رحلت السيدة محسنة توفيق..

رحمها و رحمنا الله. — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) May 6, 2019

الإعلامي شريف عامر غرد قائلًا: سلامنا أمانة لكل من عندك يا ست أنيسة.. صفحة أخرى تطوى من مصر التي نعرفها.. رحلت السيدة محسنة توفيق.. رحمها ورحمنا الله.

رحم الله #محسنه_توفيق

الصورة للفنانة محسنة توفيق من ميدان التحرير 2011 أثناء مشاركتها في ثورة يناير pic.twitter.com/k3TKR4KPq9 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 7, 2019

الكاتب سامي كمال الدين نشر صورة للفنانة محسنة توفيق من ميدان التحرير 2011 أثناء مشاركتها في ثورة يناير، وعلق قائلًا: رحم الله محسنة توفيق.

الأستاذة العظيمة محسنه توفيق مع ربنا الآن.

رحم الله المحترمون فهم قليلون.

البقاء لله يا مصريين pic.twitter.com/4tzqe63Ryc — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 6, 2019

الصحفي عمرو خليفة كتب على تويتر: الأستاذة العظيمة محسنة توفيق مع ربنا الآن. رحم الله المحترمين فهم قليلون. البقاء لله يا مصريين.

اللهم لا تحرمنا اجرها و لا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها ربنا يرحمها #محسنه_توفيق — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) May 6, 2019

الدكتورة رغدة السعيد غردت قائلة: اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ربنا يرحمها محسنة توفيق.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1125530149359968256?ref_src=twsrc%5Etfw

وفاة الفنانة المصرية الكبيرة #محسنة_توفيق إلى رحمة الله يا #بهية

البقاء لله يا @wael pic.twitter.com/V9tz6j8jAI — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) May 6, 2019

https://twitter.com/AlyaaGad/status/1125628256680542208?ref_src=twsrc%5Etfw