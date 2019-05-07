"بهيّة" مصر.. الموت يغيب الممثلة محسنة توفيق عن 79 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الممثلة محسنة توفيق في ساعة متأخرة من مساء الإثنين عن 79 عامًا بعد صراع مع المرض وبعد رحلة عطاء طويلة.
أضافت النقابة عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.
محسنة توفيق من أبرز الفنانين الذين نزلوا ميدان التحرير ودعموا ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولها تاريخ نضالي من قبل ضد اتفاقية "كامب ديفيد"، الموقعة بين مصر وإسرائيل، كان سببًا في غيابها مجبرة عن الشاشة لعقود.
رحم الله الأستاذة الفنانه القديرة محسنه توفيق و اسكنها فسيح جناته كانت نموذج فريد للفن الراقي و الانسانيه
— Amr Ellissy (@amrellissy) May 6, 2019
الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في ذمة الله، عليها ألف رحمة ونور، وشكرا للزمان الذي أسعدني بصحبتها والعمل معها، ربنا يصبر أسرتها وكل محبيها، ويعدي الأيام الصعبة دي على خير https://t.co/6dEXcqxp5k
— Belal Fadl (@belalfadl) May 7, 2019
بهية… السلام لروحك الفنانة محسنة توفيق. pic.twitter.com/EPUoFhM18D
— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) May 6, 2019
مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا. #محسنة_توفيق pic.twitter.com/b5TS41v96O
— Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) May 7, 2019
خبر محزن برحيل الاستاذه العظيمه محسنه توفيق .. على رأي محسنه توفيق في دور بهيه في فيلم العصفور "حصوه في عين اللي مايقول لكوا جاتكوا نييييلة" .. فعلا جاتنا نيله ماشبعناش منك كفايه .. الف وحمه و نور عليكي يا استاذه #محسنه_توفيق pic.twitter.com/M9xqoWCVj1
— محمود البزاوي (@albezzawy) May 6, 2019
انا لله وإنا اليه راجعون ، وفاه الفنانه القديره والعظيمه محسنه توفيق pic.twitter.com/YF36EXa5Oz
— Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 6, 2019
خالص الحزن والتعازي في محسنة توفيق، بهية، أنيسة البدري، رمز الأم والوطن، اللي صرخت "هنحارب" وخلت البلد كلها تصرخها معاها في واحد من أروع مشاهد السينما المصرية كلها. pic.twitter.com/0njk6zmHFc
— Amr Salama (@amrmsalama) May 7, 2019
محسنة توفيق البقية في حياتكم
— SIMONE سيمون (@simonoulla) May 7, 2019
وداعآ الفنانة المصرية العظيمة محسنة توفيق #بهية_ماتت 😔😔😔 pic.twitter.com/9cz90AHeYx
— Saadoun | سعدون 🇪🇬 (@SaadounFilm) May 6, 2019
سلامنا أمانة لكل من عندك يا ست أنيسة..
صفحة أخرى تطوى من مصر التي نعرفها..
رحلت السيدة محسنة توفيق..
رحمها و رحمنا الله.
— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) May 6, 2019
رحم الله #محسنه_توفيق
الصورة للفنانة محسنة توفيق من ميدان التحرير 2011 أثناء مشاركتها في ثورة يناير pic.twitter.com/k3TKR4KPq9
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 7, 2019
الأستاذة العظيمة محسنه توفيق مع ربنا الآن.
رحم الله المحترمون فهم قليلون.
البقاء لله يا مصريين pic.twitter.com/4tzqe63Ryc
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 6, 2019
اللهم لا تحرمنا اجرها و لا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها ربنا يرحمها #محسنه_توفيق
— ﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) May 6, 2019
https://twitter.com/TarekHussein22/status/1125530149359968256?ref_src=twsrc%5Etfw
وفاة الفنانة المصرية الكبيرة #محسنة_توفيق
إلى رحمة الله يا #بهية
البقاء لله يا @wael pic.twitter.com/V9tz6j8jAI
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) May 6, 2019
https://twitter.com/AlyaaGad/status/1125628256680542208?ref_src=twsrc%5Etfw
أيام حزينة وخسائر كبيرة، وداع جديد لفنانة جميلة وانسانة عظيمة.. مشوار فني حافل ومسيرة مشرفة من معتقلة في القناطر لسنة وثلاثة أشهر في شبابها إلى صفوف ثورة يناير pic.twitter.com/Pp1OQLOiq0
— khair (@ahmedkhair) May 6, 2019
الله يرحم #محسنة_توفيق … https://t.co/tkAuiN5ucl
— Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) May 6, 2019