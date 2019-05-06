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شاهد: عبد الفتاح مورو في حلقات رمضانية

6/5/2019

يبث موقع الجزيرة مباشر برنامج محطات رمضانية والذي يستضيف الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد القيادات الإسلامية في تونس.

يتناول البرنامج وقفة مع الشيخ التونسي الشهير ترتبط بشهر رمضان، ويبث البرنامج يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجزيرة مباشر.

الشيخ مورو، أحد مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية، وهو من مواليد تونس العاصمة عام 1948.

حصل الشيخ مورو على إجازتين في الحقوق والشريعة من الجامعة التونسية، وانضم لسلك القضاة ثم إلى سلك المحاماة.

التقى مع الشيخ راشد الغنوشي وتعاهدا على العمل والدعوة للإسلام.

أسس الغنوشي ومورو في عام 1981 "حركة الاتجاه الإسلامي"، واختير الغنوشي زعيما لها بينما اختير مورو أمينا عاما للحركة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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