شاهد: جدارية قماش عملاقة توثق حراك السودان وتسعى لـ"غينيس"

من المنتظر أن يشاهد سكان العاصمة السودانية الخرطوم الاحتجاجات المستمرة في بلدهم بعيون عدد من الفنانين الذين يرسمون "الجرافيتي" على الجدران.

إرث بصري:

الفنانون يعملون على إبداع إرث بصري للانتفاضة التي أطاحت بالرجل القوي، عمر حسن البشير، الشهر الماضي.

زين الفنانون جدران الخرطوم بما تحتفظ به ذاكرتهم من الاحتجاجات، كما رسموا لوحات للمتظاهرين والقتلى.

الفنان سيف الرحيمة قال: نشارك الثوار بسلاحنا، وسلاحنا هو الريشة واللون".

المشروع يهدف إلى إبداع جدارية ضخمة من القماش تُعّلق على جميع الجدران في المدينة.

الجدارية لا تحمل رسومًا من الاحتجاجات المستمرة فحسب، لكنها تحمل أيضًا توقيعات جميع أولئك الذين كانوا حاضرين منذ أن انتقل المحتجون لمخيم أمام وزارة الدفاع يوم السادس من أبريل/نيسان.

جدارية القماش:

المتطوعة سارة حامد المسؤولة عن جمع التوقيعات، قالت إن من المتوقع أن يضع مليون شخص توقيعاتهم على جدارية القماش.

الفنانة آية عبد الرحيم ترى أن المشروع محاولة لتوثيق الأحداث للأجيال القادمة.

يأمل منظمو مشروع جدارية القماش الضخمة أن تصل إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تنحية البشير: