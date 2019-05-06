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شاهد: جدارية قماش عملاقة توثق حراك السودان وتسعى لـ"غينيس"

6/5/2019

من المنتظر أن يشاهد سكان العاصمة السودانية الخرطوم الاحتجاجات المستمرة في بلدهم بعيون عدد من الفنانين الذين يرسمون "الجرافيتي" على الجدران.

إرث بصري:
  • الفنانون يعملون على إبداع إرث بصري للانتفاضة التي أطاحت بالرجل القوي، عمر حسن البشير، الشهر الماضي.
  • زين الفنانون جدران الخرطوم بما تحتفظ به ذاكرتهم من الاحتجاجات، كما رسموا لوحات للمتظاهرين والقتلى.
  • الفنان سيف الرحيمة قال: نشارك الثوار بسلاحنا، وسلاحنا هو الريشة واللون".
  • المشروع يهدف إلى إبداع جدارية ضخمة من القماش تُعّلق على جميع الجدران في المدينة.
  • الجدارية لا تحمل رسومًا من الاحتجاجات المستمرة فحسب، لكنها تحمل أيضًا توقيعات جميع أولئك الذين كانوا حاضرين منذ أن انتقل المحتجون لمخيم أمام وزارة الدفاع يوم السادس من أبريل/نيسان.
جدارية القماش:
  • المتطوعة سارة حامد المسؤولة عن جمع التوقيعات، قالت إن من المتوقع أن يضع مليون شخص توقيعاتهم على جدارية القماش.
  • الفنانة آية عبد الرحيم ترى أن المشروع محاولة لتوثيق الأحداث للأجيال القادمة.
  • يأمل منظمو مشروع جدارية القماش الضخمة أن تصل إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
تنحية البشير:
  • الجيش السوداني أطاح بالبشير يوم 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات المناهضة لحكمه الذي استمر 30 عامًا.
  • البشير أيضًا مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب النزاع في منطقة دارفور.
  • محتجون ونشطاء يتفاوضون مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على عملية الانتقال.
المصدر : رويترز
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