شاهد: أطفال مكفوفون يحققون طفرات من خلال الموسيقى

تقف طالبة أردنية كفيفة، تدعى زهراء أبو دلو، في وسط غرفة وتؤدي بينما ينصت أقرانها إلى ألحان تقول إنها "تنبع" من روحها.

أكاديمية المكفوفين:

مثل كثير غيرها من الطلاب، الذين يدرسون الموسيقى في مدرسة عبد الله ابن أُم مكتوم (أكاديمية المكفوفين)، تتيح الموسيقى لزهراء (11 عامًا) بعض الراحة وفرصة لإطلاق العنان لموهبتها.

زهراء: الموسيقى بالنسبة لي شيء نابع من الروح، وقتما أعزف أرتاح كثيرًا، واكتشفت أنني أكون بداخلي صورة خيالية أثناء العزف بحسب الموسيقى التي أعزفها أو أسمعها.

مدرسة عبد الله ابن أُم مكتوم، هي مدرسة عامة مخصصة للمكفوفين والمعاقين بصريًا حيث يتعلمون فيها موضوعات دراسية عادية من بينها مادة الموسيقى مرة كل أسبوع.

قدرات خاصة: