نحو مليون نوع على الأرض يواجهون خطر الانقراض

تعلن الأمم المتحدة غدا الإثنين عن تقرير يحذر من أن ما يقرب من مليون نوع يعيش على الأرض، والبالغ عددها 8 ملايين، تواجه خطر الانقراض والكثير منها قد ينقرض في غضون عقود قليلة.

أول تقييم عالمي للتنوع البيولوجي:

التقرير الجديد يصدر عن الأمم المتحدة غدًا الإثنين في 1800 صفحة، وشارك في إعداده 400 عالِم، ويتناول التنوع البيولوجي على الأرض.

هذا التقرير هو أول تقييم عالمي للتنوع البيولوجي خلال نحو 15 عامًا.

التقرير يرسم سيناريوهات مستقبلية محتملة تختلف باختلاف القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد حيال التنوع البيولوجي.

التقرير يحذر من أن معدل خسارة الأنواع "أصبح بالفعل أعلى بعشرات ومئات المرات مما كان عليه، في المتوسط، خلال العشرة ملايين سنة الماضية.

وفقًا للتقرير فإن انقراض الأنواع لا يعود فقط إلى تغير المناخ بل يساهم البشر في هذا أيضًا، حيث "يقوضون قدرة الأرض على إنتاج المياه العذبة والهواء النقي والتربة المنتجة".

أما الأسباب المباشرة لتدهور الطبيعة، من حيث الأهمية وفقا للتقرير فهي:

تقلص مساحة الموائل. تغيير استخدام الأراضي. البحث عن الطعام. الاتجار غير المشروع في أجزاء الجسم. تغير المناخ. التلوث. الأنواع المفترسة. الأنواع التي تنقل الأمراض مثل الفئران والبعوض. الثعابين.

صغار من فهود الأمور بحديقة حيوانات في فيينا تعتبر ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض (الأناضول)

روبرت واتسون رئيس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات لخدمات التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، قال إن مجموعة من الخبراء وممثلي الحكومات يعكفون حاليًا على وضع الصيغة النهائية للموجز الخاص بالتقرير قبل إطلاق التقرير في باريس غدًا الاثنين.

واتسون أضاف أن رسالة التقرير واضحة وهي "إننا نفقد التنوع البيولوجي بمعدل لا يمكن تحمله بالفعل، وسيؤثر على رفاهية الإنسان للأجيال الحالية والمستقبلية. نحن في ورطة إذا لم نتصرف، لكن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الطبيعة وتحقيق الأهداف الإنسانية للصحة والتنمية".

خلفية: