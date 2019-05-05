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منوعات|مصر

اكتشاف ثلاث مقابر فرعونية بمنطقة الأهرامات بمصر

5/5/2019

أعلنت مصر، أمس السبت، اكتشاف جزء من جبانة أثرية تعود إلى عصر الدولة القديمة، في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الأهرامات بمحافظة الجيزة، تخص كهنة الملك خفرع.

اكتشاف جزء من جبانة أثرية
  • مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال إن حفائر البعثة المصرية التي بدأت في أغسطس/آب عام 2018 عثرت على مقبرة مزدوجة تخص شخصين من الأسرة الخامسة شغلا عدة مناصب في عهد الملك خفرع.
  • وزيري: الجبانة المكتشَفة تضم عدداً من آبار الدفن والمقابر، ويعود تاريخ أقدم مقبرة بها إلى عصر الأسرة الخامسة، نحو 2500 سنة قبل الميلاد، وهي مقبرة من الحجر الجيري.
  • وزيري: المقبرة تضم بابين وهميين؛ الأول لشخص يدعى بحنوي كا، عاش في أواخر الأسرة الخامسة، وتضم تمثالاً مزدوجاً لصاحب المقبرة وزوجته وابنه.
  • وزيري: بحنوي كا حمل سبعة ألقاب من بينها كبير القضاة، والمشرف على المجموعة الهرمية للملك خفرع، والكاهن المطهر، وكاهن الإلهة ماعت.
  • وزيري: الباب الوهمي الثاني يخص شخص يدعى نوي، وحمل 5 ألقاب من بينها كبير القضاة في المحكمة المقدسة، والكاهن المطهر للمجموعة الهرمية لخفرع.
  • وزيري: البابان الوهميان في المقبرة مصنوعان من الحجر الجيري، الذي كان يحتاج اقتطاعه إلى إذن من الملك.
  • وزيري: المقبرة المكتشَفة هي جزء من منطقة تاري، وكان متوقعاً أن تكون امتداداً طبيعياً لمقابر العمال بناة الأهرام، لكننا عثرنا بها على مقبرة مختلفة يبلغ عمرها نحو 4400 سنة.
  • وزيري: الحفائر ستستمر في المنطقة لمدة 3 سنوات، ومن المتوقع الكشف عن مقابر جديدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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