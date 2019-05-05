اكتشاف ثلاث مقابر فرعونية بمنطقة الأهرامات بمصر

أعلنت مصر، أمس السبت، اكتشاف جزء من جبانة أثرية تعود إلى عصر الدولة القديمة، في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الأهرامات بمحافظة الجيزة، تخص كهنة الملك خفرع.

اكتشاف جزء من جبانة أثرية