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"أفينغرز" يحطم الأرقام القياسية ويتجاوز ملياري دولار

تجاوز فيلم "أفينغرز.. إند غيم"، أحدث أفلام سلسلة أفينغرز، عتبة الملياري دولار في عائدات بوكس أوفيس خلال وقت قياسي
تجاوز فيلم "أفينغرز.. إند غيم"، أحدث أفلام سلسلة أفينغرز، عتبة الملياري دولار في عائدات بوكس أوفيس خلال وقت قياسي
5/5/2019

تجاوز فيلم "أفينغرز إند غيم"، أحدث أفلام سلسلة أفينغرز، عتبة الملياري دولار في عائدات بوكس أوفيس خلال وقت قياسي، حسب شركة والت ديزني التي توزع الفيلم.

التفاصيل:
  • قدرت شركة والت ديزني، الأحد أن الفيلم، الذي ينتمي لسلسلة عالم مارفل السينمائي، حصد 145.8 مليون دولار مطلع هذا الأسبوع من دور السينما في أمريكا الشمالية و282.2 مليون دولار دوليا في عطلة نهاية الأسبوع الثانية له في دور السينما.
  • بهذا يصل مجموع ما حققه الفيلم عالميا إلى 2.2 مليار دولار.
  • بهذه الايرادات يكون فيلم "إند غيم" واحدا من 5 أفلام فقط في التاريخ وصلت إلى هذا المستوى من الإيرادات، مع عدم احتساب التضخم.
  • الفيلم هو أيضا ثاني أكبر فيلم على الإطلاق من حيث الإيرادات في جميع أنحاء العالم، بعد فيلم أفاتار، الذي أنتج عام ٢٠٠٩، وحقق 2.8 مليار دولار.
  • لكن فيلم أفاتار وصل إلى مستوى 2 مليار دولار في 47 يوما من إصداره، في حين حققها فيلم "إند غيم" في ١١ يوما فقط.
خلفية:
  • تبلغ مدة الفيلم ثلاث ساعات وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام من إنتاج استديوهات مارفل منذ 2007.
  • يتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور، وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.
  • الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.
  • تساعد نهاية الأسبوع التاريخية تلك على وضع شركة ديزني على الطريق نحو تحقيق ما يصفه محللون بأنه قد يكون عاما لا مثيل له بالنسبة لها.
  • تستعد الشركة خلال الأشهر المقبلة لعرض "الأسد الملك" (ذا لايون كينغ) و"الجزء الرابع من حكاية لعبة" (توي ستوري 4) وعددا آخر من الأفلام التي يحتمل أن تحقق نجاحا ضخما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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