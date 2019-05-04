الإثنين أول أيام شهر رمضان بهذه الدول وأخرى تنتظر تحري الهلال

أعلنت الجهات المعنية في كل من تركيا وقطر والعراق وأستراليا أن الإثنين المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا.

بداية شهر رمضان:

وفقا للحسابات الفلكية، فإن الإثنين هو غرة رمضان في تركيا حسب رئاسة الشؤون الدينية، وكذلك في أستراليا، حسب بيان لمجلس الأئمة الفيدرالي.

قالت لجنة تحري الهلال في قطر، مساء السبت، إن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

قال رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثقيل الشمري في مؤتمر صحفي إنه تعذر رؤية هلال رمضان، السبت، وبذلك يكون غدا الأحد الخامس من مايو/أيار هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

في الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن الإثنين غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم.

في العراق، أعلن ديوان الوقف السني أيضا أن الإثنين هو بداية رمضان بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم.

أعلنت المحكمة العليا السعودية، مساء السبت، تعذر رؤية هلال رمضان، مشيرة إلى أنها ستتحرى الهلال من جديد مساء الأحد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المحكمة، قولها إنه "لم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة". وأشارت إلى أنها "ستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن (تحري هلال رمضان)".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

دول تتحرى هلال رمضان غدا: