هيلاري كلينتون تتجه إلى هوليوود

قالت مصادر أمريكية إن المرشحة السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تسعى لتأسيس شركة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بعد تقاعدها من العمل السياسي.

التفاصيل:

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي تجريان مناقشات حاليا مع عدد من استوديوهات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في هوليوود لتمويل سلسلة من البرامج.

المصادر قالت إن هذا يأتي ضمن مساعي الأسرة للتأثير الثقافي والاجتماعي بعد خروج كلينتون من ساحة العمل السياسي.

تخطط كلينتون (71 عاما) وابنتها للتركيز في مشروعهما الجديد على إنتاج قصص عن النساء أو كتبتها نساء.

شركة الإنتاج هي واحدة من عدة فرص تجارية محتملة تدرسها هيلاري كلينتون حاليا.

كانت هيلاري كلينتون قد وقعت في السابق عقدا للمساعدة في إنتاج برنامج تلفزيوني مع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ.

كان البرنامج بعنوان "ساعة المرأة"، واعتمد على كتاب عن عدد من الناشطين الذين ناضلوا من أجل منح النساء الحق في التصويت.

على خطى أوباما

سبق كلينتون إلى هذه الخطوة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

أنشأ أوباما وزوجته ميشيل شركة إنتاج "هاي غراوند برودكشنز"، ولديهما اتفاق مع شركة نتفليكس.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

قوة ناعمة

تتمتع كلينتون بقاعدة واسعة من الدعم في أوساط هوليوود، ومن أبرز داعميها ستيفن سبيلبرغ وجيفري كاتزنبرغ والمخرج جيه. ​​جيه. أبرامز.

بينما استخدم ممثلون مثل رونالد ريغان شهرتهم في هوليوود لدخول معترك السياسة فإنه من النادر أن يقوم السياسيون بالعكس.

بعض المليارديرات يتبنون استراتيجية مماثلة للاستفادة من القوة الناعمة لعالم الصحافة والفنون.

عدد من أبرز الأثرياء الأمريكيين استثمروا في صحف ومجلات كبرى، حيث استثمرت لورين باول جوبز، أرملة مؤسس شركة أبل العملاقة ستيف جوبز في مجلة ذي أتلانتيك، كما استثمر الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، في صحيفة واشنطن بوست.

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