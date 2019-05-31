الصالات الرياضية.. متنفس لشباب غزة في رمضان

بينما يستغل بعض الفلسطينيين في قطاع غزة ساعات الليل للراحة والسمر بعد ساعات الصوم الطويلة بالنهار كان عدد من الشباب يواصلون الركض ورفع الأثقال في صالة رياضية.

وبينما يمثل شهر رمضان أيضا فرصة للانضباط الذاتي والصلاة والتقرب إلى الله، فإن بعض الشباب يبذلون جهودا كبيرة في الصالات الرياضية بعد تناول الوجبات الدسمة والحلوى عند الإفطار.

الصالات الرياضية متنفس لشباب غزة:

أنس النجار، مدرس موسيقى، قال خلال استراحة بعد مجموعة من تمارين عضلات الظهر: "أتيت إلى هنا خلال شهر رمضان للحفاظ على حيوية جسدي. كنت أتدرب منذ فترة، لذا ليس من الجيد للجسم أن يتوقف خلال شهر رمضان".

الروتين الرمضاني الشائع الذي يتمثل في الإفطار الدسم وتناول الحلويات والجلوس طويلا أمام شاشات التلفزيون أصبح يمثل هاجسا لدى مدربي اللياقة البدنية والرياضيين الذين يخشون من زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

يعترف مدربو اللياقة البدنية أنه من الصعب مقاومة الأطعمة الدسمة والحلوى بعد يوم من الحرمان، لذلك فإنهم يسعون لتعويض هذا في الصالة الرياضية.

قال المدرب عمار أبو كرش إنه يضع برنامجا بالواجبات ونظام التمرين لشهر رمضان بشكل خاص، يراعي فيه النظام الغذائي الفريد لهذا الشهر، لكن زبائنه غالبا ما يخرجون عن المسار الصحيح.

قال أبو كرش: "لدينا مشكلة في عاداتنا وتقاليدنا لأن تناول الحلويات والقطايف لا يمكن أن يكون موجودا في أي برنامج غذائي".

أضاف أبو كرش أن كثيرين يقولون: "إنه شهر واحد وسوف يمر، فلماذا أحرم نفسي؟".

أوضح أنه عزز برنامجه للتمارين في رمضان بحصص لتمارين الكارديو المكثفة قبل الإفطار لأولئك الذين تزداد أوزانهم سريعا.

بسبب برنامج شهر رمضان الفريد تقوم الصالات الرياضية بتمديد ساعات العمل حتى قرب الفجر، حيث يتوافد عليها البعض قبل بدء ساعات الصيام.

شهد العقد الماضي ازدهارا في أعمال الصالات الرياضية في قطاع غزة، حيث أصبح في القطاع نحو 120 صالة رياضية، أغلبها ذات طبيعة احترافية، في مقابل عشر صالات فقط قبل عام 2000، وفقًا لما قاله طارق أبو الجديان، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

قال أبو الجديان إن هذا يعود إلى زيادة الثقافة والوعي الرياضي بسبب انتشار الإنترنت.

أضاف: "اليوم أصبحت الأمور أكثر احترافًا مما كانت عليه في الماضي. يعرف المتدربون على كيفية ممارسة الرياضة بشكل صحيح باستخدام الأساليب الصحيحة".

متنفس نادر: