شاهد: الرضيعة الأصغر حجما في العالم تخرج من المستشفى

خرجت الطفلة التي كانت بوزن تفاحة كبيرة عند ولادتها قبل خمسة أشهر، ويُعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل، من مستشفى في سان دييغو لتذهب إلى المنزل.

التفاصيل:

مستشفى شارب ماري بيرتش للنساء والأطفال حديثي الولادة قال في بيان أعلن فيه مولدها والسماح بخروجها أمس الأربعاء، إن وزن الطفلة، التي تعرف باسم سايبي، كان 245 غراما عند ولادتها في ديسمبر كانون الأول في المستشفى.

كان وزن الطفلة يزيد قليلا عن وزن تفاحة صفراء كبيرة من نوع جولدن ديليشس الذي يبلغ عادة نحو 212.6 غراما.