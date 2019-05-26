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تعرف على أبرز الفائزين بجوائز مهرجان "كان"

الفائزون بجوائز مهرجان كان 2019
الفائزون بجوائز مهرجان كان 2019
25/5/2019

فاز فيلم (باراسايت) "طفيل" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي.

التفاصيل:
  • الفيلم يتناول الصراع الطبقي بأسلوب مشوق في إطار من الكوميديا السوداء.
  • يحكي الفيلم قصة أسرة سيئة الحظ مؤلفة من أربعة أفراد تتملق أسرة ثرية من أجل توظيفها. وتتمكن هذه الأسرة من التسلل إلى حياة الأسرة الثرية وكسب ثقتها قبل أن تسوء الأمور.
  • هذه الجائرة تضاف لسلسلة الجوائز التي حصلت عليها الأفلام الآسيوية في مهرجان كان بعد فوز فيلم للمخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا بالسعفة الذهبية العام الماضي.
  • بونغ هو أول كوري جنوبي يفوز بالسعفة الذهبية، وكانت أولى مشاركاته في الهرجان في عام 2017 بفيلمه (أوكجا).
  • أيضًا فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان.
  • هذا هو أول فيلم طويل للمخرجة ديوب، وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.
  • النجم الإسباني أنتونيو بانديراس فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (بين آند جلوري) "ألم ومجد" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
  • الفيلم يحكي السيرة الذاتية لألمودوفار، وهو أحد الأفلام التي كانت مرشحة للفوز بالسفعة الذهبية.
  • البريطانية إميلي بيتشام فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ليتل جو) "جو الصغير".
المصدر : وكالات
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