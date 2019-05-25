الموافقة على أغلى دواء في العالم يعالج خللا جينيا نادرا

حصلت شركة سويسرية لصناعة الأدوية على موافقة أمريكية على إنتاج عقار يعالج خللا جينيا يعد السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الرضع ويبلغ سعر العقار أكثر من مليوني دولار.

موافقة أمريكية على إنتاج عقار يعالج خللا جينيا يعد السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الرضع