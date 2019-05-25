الموافقة على أغلى دواء في العالم يعالج خللا جينيا نادرا

حصلت شركة سويسرية لصناعة الأدوية على موافقة أمريكية على إنتاج عقار يعالج خللا جينيا يعد السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الرضع ويبلغ سعر العقار أكثر من مليوني دولار.
موافقة أمريكية على إنتاج عقار يعالج خللا جينيا يعد السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الرضع
- شركة نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية حصلت على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على إنتاج عقار "زولغنزما" الذي يعالج الضمور العضلي الشوكي وهو السبب الجيني الرئيسي لوفاة الأطفال الرضع بما في ذلك من لم تظهر عليهم الأعراض بعد.
- يبلغ سعر العقار الذي تعطى جرعته لمرة واحدة فقط 2.125 مليون دولار.
- الموافقة تشمل الرضع المصابين بأكثر الأنواع المميتة من المرض الوراثي وكذلك الأنواع التي قد تظهر فيها أعراض الوهن في وقت لاحق.
- مديرون تنفيذيون في نوفارتس دافعوا عن سعر العقار الجديد، قائلين إن الدواء الذي يعطى لمرة واحدة أكثر قيمة من أدوية باهظة الثمن وطويلة المدة تكلف مئات الآلاف من الدولارات سنويا.
- الشركة قالت إن أمام شركات التأمين الصحي الخيار لسداد سعر العقار على أقساط وكذلك استرداد المبلغ المدفوع إذا لم يجد العقار نفعا وخصومات على الدفعات المقدمة لمن يلتزمون ببنود التغطية القياسية.
- فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لنوفارتس يعول كثيرا على العقار الجديد، ويصفه بأنه يوشك على أن يكون علاجا ناجعا للضمور العضلي الشوكي إذا تلقاه الطفل فور الميلاد.
- لكن بيانات كشفت أن مدة فعاليته تمتد إلى نحو خمسة أعوام فحسب. ويستخدم العلاج فيروسا لتوفير نسخة طبيعية من جين (إس.إم.إن1) للأطفال المولودين بجين معيب. ويعطى العلاج عن طريق الحقن.
- مرض الضمور العضلي الشوكي يؤدي عادة إلى الإصابة بالشلل وصعوبة التنفس والوفاة خلال شهور للأطفال المولودين بالنوع (آي) وهو أخطر أنواعه.
- نسبة الإصابة بالمرض هي واحد بين كل عشرة آلاف مولود وتصل نسبة الوفيات بين 50 و70 في المئة بين المصابين بالنوع (آي).
- أحد أكثر الآثار الجانبية شيوعا لعقار "زولغنزما" ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد والقيء. وتطالب إدارة الأغذية والعقاقير شركة نوفارتس بوضع تنبيه على العقار باحتمال حدوث إصابة خطيرة في الكبد.
- الشركة قالت إنه مع إجراء المزيد من الدراسات، فإنها عالجت حتى الآن أكثر من 150 مريضا بالعقار الجديد الذي امتلكته بعد استحواذها على شركة أفكسيس في العام الماضي مقابل 8.7 مليار دولار.
- توقعات محللين في وول ستريت تشير إلى أن مبيعات العقار الجديد قد تبلغ ملياري دولار بحلول العام 2022..