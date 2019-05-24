تعرف على شركة "سبيس إكس" التي ستطلق الإنترنت الفضائي

ألقى نجاح شركة "سبيس إكس" الأمريكية في إطلاق الدفعة الأولى من الأقمار الاصطناعية المخصصة للإنترنت الفضائي الضوء على هذه الشركة الطموح ومشروعاتها الاستثنائية.

معلومات أساسية عن سبيس إكس:

هي شركة فضاء خاصة أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ولديها خطط كبيرة لبناء مدينة على سطح المريخ، وتخفيض تكلفة استكشاف الفضاء، وإنشاء تجمعات من الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة على مستوى العالم.

تساعد الشركة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على إعادة إطلاق رواد فضاء إلى الفضاء انطلاقا من الأراضي الأمريكية بدلا من الاعتماد على مساعدة روسيا.

المؤسس: إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، والذي يحل في المركز 40 ضمن قائمة أثرياء العالم، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية.

قال ماسك إنه يرى فرصة بنسبة 70٪ لأن يعيش ليرى أحد صواريخ شركة "سبيس إكس" تصل إلى المريخ.

تطلق "سبيس إكس" صواريخها حاليا من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية وقاعدة فاندنبيرغ الجوية بولاية كاليفورنيا.

لدى سبيس إكس منشأة إطلاق أخرى في بوكا تشيكا بولاية تكساس، حيث تعمل على بناء صاروخها من طراز ستارشيب.

عدد موظفي الشركة: أكثر من ستة آلاف.

الصواريخ التي تستخدمها الشركة:

صاروخ فالكون 9، وصاروخ فالكون هيفي، وصاروخ ستارشيب.

تشمل ترسانة الشركة أيضا محرك ميرلين وكبسولات دراغون، وتعمل حاليا على تطوير محركين آخرين للصواريخ هما: رابتور وسوبر دراكو.

التمويل:

حتى الآن، جمعت سبيس إكس نحو 2.75 مليار دولار من مستثمرين في الأسهم.

تقوم الشركة حاليا بجمع ما يصل إلى 510 ملايين دولار في تمويل جديد للمرة الثانية هذا العام.

لدى سبيس إكس أيضا عقود بمليارات الدولارات مع وكالة ناسا وعدد من الشركات الأخرى.

مشروعات مستقبلية:

لدى ناسا عقد مع سبيس إكس لإطلاق كبسولات دراغون غير المأهولة على متن صاروخ فالكون 9 إلى محطة الفضاء الدولية.

من المتوقع أيضا أن تبدأ سبيس إكس في إطلاق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في كبسولات دراغون مأهولة، على متن صواريخ فالكون 9 العام المقبل.

المنافسون:

تشكل شركة يونايتد لونش ألاينس، وهي مشروع مشترك بين شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الفضاء وشركة بوينغ، أكبر منافسة لشركة سبيس إكس في الوقت الحالي.

لا تشكل شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير الأمريكي جيف ييزوس، مؤسس أمازون، تهديدا مباشرا لشركة سبيس إكس، رغم أن الشركتين تسعيان للفوز بعقود لنقل حمولات البضائع إلى الفضاء.

يرجع هذا إلى أن شركة بلو أوريجين لم ترسل صواريخ حتى الآن إلى الفضاء كما تفعل سبيس إكس، لكن يتوقع أن تمثل بلو أوريجين منافسا قويا في المستقبل.

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